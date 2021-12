Manca davvero poco al Natale. Le feste di fine anno si avvicinano ormai a grandi passi e molti avranno già cominciato a fare l’albero di Natale e ad addobbare casa. Ricordiamo inoltre che siamo quasi in ritardo per pensare ai regali. A tal proposito, potrebbe essere utile scoprire quali sono i 10 regali di Natale ideali per migliori amici e parenti, pazzeschi, molto originali e sotto i 10 euro.

Mentre se non sappiamo più cosa comprare, potremmo farci consigliare dagli astri. In tal senso, attenzione a non deludere questi 3 segni zodiacali che rimarranno esterrefatti e super contenti per questi regali molto graditi ed apprezzati.

Chi segue la tradizione, darà inizio alle decorazioni di casa e allo shopping natalizio l’8 dicembre, giorno della Festa dell’Immacolata.

Di solito si va in soffitta o in cantina a recuperare i vecchi addobbi, che utilizziamo probabilmente ormai già da parecchi anni. Ogni tanto, però, è bene variare un po’, magari lasciandosi ispirare dai trend più in voga. E allora, basta con i soliti rosso e oro, questi insospettabili colori per gli addobbi del Natale 2021 stupiranno ospiti e vicini.

Il Natale 2021 si tinge di una infinita gamma di colori, alcuni davvero molto curiosi ed inconsueti. Si tratta di sfumature in perfetta linea con gli attuali trend di arredamento e design che non vanno di certo a sostituire i grandi classici, come l’oro, il rosso e l’argento, ma semplicemente rappresentano una valida alternativa a chi ha voglia di cambiare.

Per un’atmosfera glam e romantica, eterea e delicata, va tanto di moda il rosa. In qualunque nuance, la tinta iconicamente correlata alla dimensione femminile è perfetta se abbinata a delle luci calde. Particolarmente di tendenza sono il rosa cipria e il rosa pesco.

Il verde portafortuna

Il verde scuro è uno dei colori natalizi più classici, spesso abbinato al rosso e all’oro. Ma il trend del Natale 2021 lo vuole abbinato al bianco e al nero, per un risultato cromatico di grande effetto, ideale in un contesto di design moderno, lineare e geometrico.

Viola, vinaccia & C.

Di gran moda anche i colori scuri, cupi e intensi, che creano una suggestiva atmosfera gotica e raffinata al tempo stesso. Via libera quindi ai vari viola nelle tonalità più scure, i prugna, i vinaccia, i borgogna e i bordeaux.

Per evitare un risultato troppo ombroso, che dà poco il senso di festa, si consiglia di vivacizzare questo tipo di addobbi abbinandoli a quelli appena descritti, rosa e verdi.

Ok al grigio in ogni sua sfumatura

Ultimamente, il grigio sta prendendo sempre più piede nell’arredamento d’interni. È quindi ben facile capire il perché le varie tonalità di grigio siano di gran tendenza per il Natale 2021.

Per evitare un effetto spento e opaco, il grigio va abbinato all’argento. Ideale per una casa in stile minimalista e contemporanea, si otterrà subito un’atmosfera festosa ma incredibilmente raffinata, chic e sofisticata.

