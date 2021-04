Quali sono oggi i principali nemici della nostra salute? Probabilmente, non basterebbe tutto questo articolo per elencarli tutti. Dallo smog all’inquinamento, dai pesticidi alle allerte alimentari, dalle epidemie alle pandemie, e chissà per quanto potremmo andare avanti. E, sembra impossibile, ma ogni anno si aggiunge qualche calamità. Ma, se guardiamo la nostra vita quotidiana, eccolo il nemico numero 1 della nostra salute da combattere assolutamente per evitare di invecchiare precocemente: lo stress ossidativo. Quei famosi radicali liberi che minano il nostro benessere e rischiano di peggiorarci la vita sia mentalmente che fisicamente.

Quali sono gli effetti sul nostro organismo dei radicali liberi

Lo stress ossidativo, quindi, lo ripetiamo, un eccesso produttivo di radicali liberi, comporta parecchi rischi:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

malattie cardiovascolari;

invecchiamento della pelle;

rallentamento e perdita delle funzioni cerebrali;

malattie neurodegenerative.

Eccolo il nemico numero 1 della nostra salute da combattere assolutamente per evitare di invecchiare precocemente, e, come dice qualcuno, di diventare brutti. E, in effetti, lo stress ossidativo rende anche la nostra pelle molto più vecchia di quanto non lo sia.

Facciamo molta attenzione a questo trio di cause

Qualche nostro Lettore avrà ormai magari a noia la nostra abitudine di ricordare quanto bene facciano alla nostra salute frutta e verdura, acqua e attività fisica e sportiva. Eppure, nella loro semplicità, sono queste le maggiori difese del nostro organismo per controbattere l’azione micidiale dello stress ossidativo. Il quale, invece, in maniera altrettanto subdola e semplice, approfitta di queste tre nostre debolezze:

un cattivo stile di vita sedentario e basato su una dieta sbagliata;

troppo stress;

eccesso di esposizione ai raggi solari.

Cosa accade alle nostre cellule

Per spiegare infine cosa accade alle nostre cellule quando parliamo di stress ossidativo, dovremmo riferirci allo scarso nutrimento che ricevono dalle nostre abitudini. Una cellula che invecchia precocemente, a causa del nostro stile di vita sbagliato, trascina con sé tutte le altre e tutto il nostro corpo. A partire dai capelli, che sono tra i primi a sfibrarsi, indebolirsi e cadere. Quando, invece immettiamo nell’organismo gli altrettanto famosi antiossidanti, neutralizziamo la forza altrimenti devastante dei radicali liberi. Che trovano altri ostacoli nella forma fisica e nella rinuncia al fumo e al troppo alcol.

Approfondimento

Gli antichi gladiatori usavano questa erba straordinaria che nei secoli però è andata dimenticata