I piedi che puzzano sono un problema diffuso. E ora che arriva il caldo, il problema diventa sempre più presente. Per questo motivo, già qualche giorno fa abbiamo affrontato la questione in un altro articolo suggerendo i rimedi naturali più efficaci.

Ma le soluzioni sono tante. Ad esempio, nessuno sa che lo yogurt bianco è un vero toccasana per risolvere un problema molto diffuso e che ci mette spesso in imbarazzo.

Massaggio con yogurt bianco

La maggior parte dei rimedi naturali per prevenire e combattere la puzza di piedi consiste nel fare pediluvi con determinate sostanze. Chi non amasse lasciare i piedi in ammollo, può provare il massaggio con lo yogurt.

Vediamo come si fa. Lavare bene i piedi insistendo soprattutto tra le singole dita perché è la zona dove germi e batteri si accumulano con più facilità. Quindi asciugarli con cura. A questo punto, spalmare con delicatezza sulla pianta di entrambi i piedi un vasetto di yogurt bianco. Meglio se magro e fresco.

Lasciarlo in posa per 10 minuti. Risciacquare e asciugare.

Frizioni con l’olio di limone

Per un effetto davvero super e ottenere dei risultati davvero straordinari, dopo aver fatto il massaggio con lo yogurt o il pediluvio si possono eseguire delle energiche frizioni utilizzando l’olio di limone. Prepararlo in casa è semplice. Basta mettere la scorza di un limone (no la parte bianca) in 100 millilitri di olio di mandorle dolci. Far macerare per 8 giorni. Strizzare i pezzi di buccia e poi eliminarle.

A piacere, aggiungere anche 30 gocce di tea tree oil, molto utile per i suoi effetti antibatterici, antimicotici e rinfrescanti.

Conservare l’olio in un vasetto di vetro, meglio se scuro.

Dopo aver fatto il trattamento preferito ai nostri piedi, sfregare sulla pianta dei piedi in maniera piuttosto energica quest’olio.

Visto che, nessuno sa che lo yogurt bianco è un vero toccasana per risolvere un problema molto diffuso e che ci mette spesso in imbarazzo, più un altro super consiglio davvero efficace, è abbastanza chiaro che quando facciamo la spesa al supermercato non dobbiamo scordare di mettere nel carrello un vasetto di yogurt e un limone in più da tenere di scorta!