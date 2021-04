Una pianta con piccoli e meravigliosi fiori gialli. Ampiamente presente in Francia, Austria e Germania, nel nostro paese non è né conosciuta, né facilmente recuperabile. Eppure, gli antichi gladiatori usavano questa erba straordinaria che nei secoli è andata dimenticata: l’aneto. I suoi semi, secondo i latini, davano grande forza e tono muscolare, rinfrescando nello stesso tempo anche l’alito. Il suo sapore è molto simile a quello del finocchietto e possiamo inserirlo nelle zuppe e nelle insalate. Ma, ad esempio, nella cucina d’Oltralpe, si abbina benissimo anche al pesce e alle uova. Ma, vediamo coi nostri Esperti le qualità benefiche di questa pianta e perché vale la pena conoscerla.

Una pianta davvero ricca di sostanze nutrienti

Gli antichi gladiatori usavano questa erba straordinaria che nei secoli però è andata dimenticata, nonostante la ricchezza di sostanze nutrienti: calcio, fosforo e magnesio, ma anche tannini e flavonoidi. Sostanze benefiche che assicurano una miglior salute del cuore, maggiore concentrazione ed elasticità mentale e, soprattutto la lotta agli antiossidanti.

Quindi, probabilmente nella “ignoranza” dell’allora scienza medica e nutrizionistica, i gladiatori ne approfittavano per aumentare le prestazioni durante i combattimenti. Ricordiamo, infatti, che, a differenza di quanto credono in molti, i gladiatori, soprattutto quelli più forti, erano famosi come le attuali star del calcio. Non si ammazzavano così spesso come vediamo nei film perché valevano oro. Curavano come i calciatori di oggi il proprio tono muscolare, gli allenamenti e la fisicità, attraverso tutti i prodotti possibili. Senza contare che erano pieni di donne e di ammiratrici.

Una pianta che aiuta anche le donne

E, se i gladiatori la prendevano come integratore, le aristocratiche donne romane utilizzavano l’aneto per alleviare i dolori del ciclo mestruale, ma anche per rinforzare le unghie. In quei tempi, avevano infatti capito che questa erba così virtuosa era utile a combattere l’indebolimento delle unghie e delle ossa. Grazie, come abbiamo visto, alla ricchezza di minerali.

Come acquistarlo

Se siamo rimasti incuriositi e affascinati da questa pianta, concludiamo ricordando che possiamo tranquillamente acquistarla anche da casa, sul web in versione pianta, essiccata in barattolo e, sminuzzata in barattolo, pronta all’uso.

