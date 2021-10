Tra pochissimi giorni il mese di ottobre volgerà al termine. Questo periodo dell’anno coincide con la festività dei defunti e di tutti i Santi. Ricorrenza che, ormai da alcuni anni, si sovrappone alla festa di Halloween, arrivata da noi dall’America. Molte persone, la sera del 31 ottobre, amano organizzare o partecipare a feste a tema. Per non farsi trovare impreparati, ecco 3 simpatici costumi veloci da realizzare e praticamente a costo zero.

Molti altri, probabilmente, ne approfitteranno per fare un bel fine settimana lungo. Ecco ad esempio due splendide città europee da visitare in autunno in un weekend spendendo poco. Per rimanere invece in tema “macabro” è questa la meta ideale dove trascorrere il ponte dei morti per un’esperienza draculesca. Per l’atmosfera tipica di queste giornate, vengono in mente spesso manieri e luoghi sinistri, magari infestati da fantasmi ed inquietanti presenze. In genere, tutti pensano alla Transilvania ma ci sono anche altri imponenti e suggestivi castelli perfetti per il ponte di Ognissanti.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Da sempre, i castelli sono un’attrazione che affascina e suscita grande richiamo. C’è chi li ama per la loro storia e chi ne ammira l’architettura. Gli animi più romantici, invece, si lasciano coinvolgere più emotivamente immaginando duelli cavallereschi e travagliate storie d’amore.

Tutti pensano alla Transilvania ma ci sono anche altri imponenti e suggestivi castelli perfetti per il ponte di Ognissanti

Vediamo allora 2 imponenti manieri da considerare per la lunga festività che ci attende a fine mese.

Il castello di Neuschwanstein

Solo a vederlo si pensa a Cenerentola o La Bella Addormentata. Il perché è presto detto. Questo fiabesco maniero è celebre per essere stato preso come modello d’ispirazione per moltissime fiabe e film d’animazione della Walt Disney. Il castello di Neuschwanstein si trova in Baviera, regione meridionale della Germania, nei pressi della deliziosa cittadina di Füssen. Venne realizzato alla fine del 1800 per volontà di Re Ludovico II di Baviera, come luogo di ritiro personale e omaggio a Richard Wagner, musicista da lui molto apprezzato.

Aperto al pubblico nel 1886, da allora lo visitano circa 60 milioni di persone. Ad oggi, il castello di Neuschwanstein può infatti essere considerato fra i castelli più visitati di tutta Europa. Si stima una media di 1,4 milioni di visitatori all’anno circa. Per la sua incredibile bellezza, è stato addirittura proposto per divenire una delle 7 Meraviglie del Mondo moderno.

Castello di Fénis

Restiamo in Italia e spostiamoci ora in Val d’Aosta. Il castello di Fénis, sito nel comune omonimo, rappresenterebbe uno dei manieri di epoca medioevale più famoso della Regione, nonché uno dei castelli medioevali meglio conservati d’Italia. A stupire il visitatore è la sua imponente e scenografica architettura. Il complesso della fortezza, fatto da un corpo centrale e numerose torri, è infatti racchiuso da una doppia cinta muraria merlata.

Il castello di Fénis, infine, presenta un’altra peculiarità distintiva. Rispetto alla maggior parte delle fortezze, costruite per scopi bellici e di difesa, il maniero valdostano non si trova in cima ad un promontorio, ma su un lieve poggio senza alcuna difesa naturale.

Il castello di Fénis, infatti, fu la sede di rappresentanza dei principali esponenti della famiglia Challant, che lo abbellirono anche con eleganti elementi di decorazione pittorica.