Le incursioni nella cucina etnica sono sempre bene accette, specie quando si scoprono specialità gustosissime. Oggi per la rubrica di Cucina di ProiezionidiBorsa gli Esperti della Redazione hanno scovato una vera chicca: ecco una specialità marocchina “svuotafrigo” per una cena semplice, sana e veloce.

Basteranno davvero pochi ingredienti, principalmente verdure e aromi, per profumare la cucina di odori e sapori africani. La ricetta è un piatto tradizionale marocchino, e prevede solo cinque uova per rendere ancor più saporito il tutto. Senza altri indugi è quindi arrivato il momento di scoprire gli ingredienti.

Gli ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) 10 ml di olio;

b) due cipolle piccole;

c) un peperone;

d) due pomodori;

e) prezzemolo, a piacere;

f) sale, quanto basta;

g) 2 grammi di cumino;

h) 2 grammi di paprika dolce;

i) peperoncino (da aggiunta a piacere);

l) cinque uova.

Tutto qui: davvero pochi e semplici, bastano alcune verdure anche avanzate in frigo per realizzare un pasto dal sapore etnico che conquisterà tutti in casa.

Ecco una specialità marocchina ‘svuotafrigo’ per una cena semplice, sana e veloce. Il procedimento

Tritare ad anelli fini e dorare le cipolle nell’olio, in una padella antiaderente, per 2 o 3 minuti, mescolando di quando in quando per separare bene i pezzi.

Aggiungere i peperoni tagliati a listelli, mescolare e coprire per qualche minuto facendo cuocere.

Aggiungere i pomodori tagliati a fette, un po’ di prezzemolo tritato, il cumino, la paprika dolce e mescolare. Salare a piacere.

Mescolare bene il tutto con un cucchiaio di legno, aprendo i pomodori per far sprigionare la polpa e cuocerla meglio. Coprire per due minuti in modo che il vapore di cottura cuocia bene il tutto.

Dare un’altra bella mescolata schiacciando i pomodori e i peperoni. A questo punto, a piacere, si può aggiungere il peperoncino, preferibilmente in cornetti interi.

È arrivato il momento dell’ingrediente di punta: le uova. Senza mescolare oltre aprirle direttamente sulle verdure in cottura e lasciar cuocere l’albume per qualche secondo. Con una forchetta, rompere il tuorlo e lasciarlo naturalmente fluire.

Procedere con la cottura finché le uova non sono ben cotte e condire il tutto con una spolverata di prezzemolo triturato. Servire caldo. Buon appetito!