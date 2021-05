Cosa c’è di meglio di una bella grigliata in compagnia, per concludere una settimana di lavoro?

Ma attenzione, ci sono grigliate e grigliate.

Fra le tante contaminazioni culturali arrivate dagli Stati Uniti, forse questa è la più golosa.

Si tratta della salsa barbecue.

Non è una preparazione veloce, ma è molto semplice e darà tutto un altro sapore alla carne.

Perciò, ecco la ricetta della salsa barbecue fatta in casa, per delle fantastiche grigliate estive con i nostri amici.

Ingredienti

a) burro: 250 gr;

b) cipolle bianche: 1 kg (circa 5 cipolle);

c) una testa d’aglio;

d) peperoncino fresco: 2;

e) salsa di senape: 100 gr;

f) aceto di vino: 1 bicchiere;

g) zucchero semolato: 200 gr;

h) salsa Worcestershire: 4 cucchiai;

i) tabasco: 4 cucchiai;

l) passata di pomodoro: 1 kg;

m) concentrato di pomodoro: 3 cucchiai;

n) sale q.b.;

o) pepe nero q.b.;

p) paprika affumicata: 100 gr.

Procedimento

Per prima cosa tritare finemente le cipolle, l’aglio e i peperoncini freschi.

Dopodiché mettere a scaldare sul fornello una casseruola o una padella capiente, con il burro. Appena il burro è fuso e inizia a friggere, aggiungere il trito di cipolla, aglio e peperoncino. Attendere qualche minuto che il soffritto sia rosolato e poi aggiungere lo zucchero, 3 prese di sale e qualche grattata di pepe nero. A questo punto bisogna abbassare il fuoco e aspettare dieci minuti che il composto risulti ben dorato e caramellato. A questo punto alzare la fiamma e sfumare con l’aceto, poi aggiungere la salsa di senape, la salsa Worcestershire e il tabasco.

Attendere qualche minuto che il tutto sia ben amalgamato e poi mettere la passata di pomodoro e il concentrato. A questo punto, abbassare la fiamma al minimo, coprire con il coperchio e far cuocere per circa un’ora, girando di tanto in tanto.

Trascorso questo tempo, si noterà che la salsa avrà raggiunto la consistenza e il colore che ci si aspettava. Dunque aggiungere la paprika affumicata, aggiustare di sale e sarà pronta.

