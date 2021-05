In questi giorni di primavera il tiramisù è proprio il dolce perfetto per darci energia con gusto. Di varianti a questo dolce tradizionale così amato da noi italiani ce ne sono davvero moltissime, ad esempio in questo articolo abbiamo parlato di una rivisitazione alcolica da provare.

Oggi però vogliamo parlare di una ricetta che farà impazzire i più piccoli e vizierà i più grandi, con un ingrediente che tutti adorano. Vedremo una incredibile variante del tiramisù con un morbido cuore cremoso alla nutella, pronta in 10 minuti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Un dolce golossissimo dal cuore cremoso

Per realizzare la ricetta di oggi avremo bisogno di meno ingredienti della ricetta classica, escluderemo infatti quelli non adatti ai bambini e alle donne incinte. Non avremo bisogno di uova né del caffè, né del liquore.

Per eseguire la ricetta occorrono:

500 g di savoiardi;

250 g di mascarpone;

100 g di nutella;

250 ml di latte;

200 ml panna;

cacao 50 g.

Possiamo iniziare a mischiare la nutella e il mascarpone in modo da ottenere una crema omogenea.

Ora possiamo montare la panna e unirla alla crema di mascarpone.

Per realizzare la bagna useremo 30 g di cacao assieme al latte, da mescolare con una frusta.

Ora possiamo disporre sul fondo di una teglia uno strato di nutella. Adesso bagniamo i savoiardi nella bagna di latte e cacao e formiamo il primo strato a cui intervalleremo la crema di mascarpone e nutella, e un altro strato di biscotti.

Ecco una incredibile variante del tiramisù con un morbido cuore cremoso alla nutella pronta in 10 minuti

Ora il nostro dolce è pronto e possiamo quindi ricoprirlo con una spolverata di cacao come da tradizione. Lo lasceremo per almeno due ore in frigo e lo tireremo fuori un quarto d’ora prima di gustarlo.

Questa dolce variante lascerà tutti a bocca aperta col suo gusto delizioso e cremoso, provare per credere.