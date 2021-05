Il tiramisù è il dolce nazionale italiano. Amato da tutti è versatile anche nella sua realizzazione. Il tiramisù è un concetto, un pensiero, una consistenza. Questo pensiero può essere variato in maniera creativa per infinite variazioni sul tema.

In questa ricetta abbiamo parlato di come realizzare un altro dolce tradizionale italiano simile al tiramisù che però in molti non conoscono più.

Oggi però vogliamo parlare di una sublime variante del tiramisù che lascerà tutti a bocca aperta perfetta per chi non ha paura di osare.

Una variante perfettamente coerente on la tradizione

La ricetta del tiramisù tradizionale la conosciamo tutti. Ognuno ha la propria ricetta di famiglia, le proprie piccole varianti che lo rendono unico e inimitabile. C’è chi aggiunge le fragole, chi mette sul fondo la granella di amaretti e chi usa il cioccolato bianco.

Un ingrediente importante che in molti evitano di mettere è il vino marsala, presente nella ricetta tradizionale. Questo liquore è aggiunto alla crema al mascarpone per togliere l’eventuale sapore di uovo e per rendere ancora più goloso il dolce.

In molti evitano il liquore soprattutto per evitare problemi coi più piccoli o con chi non ama l’abbinamento dolce e alcol.

Oggi vogliamo parlare di un tiramisù speciale che nasconde proprio un alcolico gustosissimo sapore.

Ecco svelata una sublime variante del tiramisù che lascerà tutti a bocca aperta perfetta per chi non ha paura di osare

Per realizzare il nostro tiramisù useremo la crema di whisky, anche commercializzata come Baileys.

Abbiamo a disposizione due modi per utilizzare questa crema alcolica dolce e gustosa.

Possiamo mischiare la dolce crema leggermente alcolica alla crema di mascarpone e uova. Il suo sapore cremoso si sposa perfettamente con la crema e da un tocco davvero speciale.

Il secondo modo è usarla come bagna dei savoiardi, o assieme al caffè oppure da sola alternando il caffè e la crema. In questo modo il sapore alcolico risalterà e sarà particolarmente evidente al primo morso.

Si tratta di una variante perfetta per chi non disdegna il tocco alcolico nei dolci e per chiunque voglia sperimentare qualcosa di nuovo.

Il nostro tiramisù lascerà a bocca aperta davvero tutti!