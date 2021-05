Quante volte mentre si sta lavorando sul computer succede che si spegne improvvisamente, che fare? Sarebbe auspicabile che ci si fosse ricordati di salvare i dati da qualche parte. Magari non è così. Sicuramente il computer si accenderà di nuovo. Sempre meglio però avere a portata di mano un hard disk o una chiavetta USB per qualsiasi evenienza! Vediamo cosa fare se il computer si spegne sempre ecco 5 incredibili consigli utili per risolvere il problema in poche semplici mosse.

Attenzione salvataggio dati

È proprio importante salvare i dati? È una buona pratica in generale. A volte sul computer si ha del materiale di lavoro o foto di famiglia a cui si tiene molto. Si potrebbe perdere tutto all’improvviso. Tra l’altro gli spegnimenti del computer potrebbero avere a che fare con l’hard disk e quindi magari il disco si sta danneggiando. Se così fosse non salvando i nostri dati potremmo perderli per sempre.

Motivi per cui si spegne

I processori del computer a volte sono molto surriscaldati. Per proteggerli ed evitare un danneggiamento dell’hardware il computer si costringe ad un arresto forzato. Cosa fare? Non tenere acceso il computer molte ore se non serve. Si evita questo brutto inconveniente. Questo è uno dei casi più frequenti.

Protezione del portatile

Se si tratta di un computer portatile quello che è necessario verificare è la batteria. Certe volte le batterie sembrano cariche e funzionanti e invece non arriva più la corrente al PC. Oppure guardare se il cavo dell’alimentazione piegandosi male non si sia rovinato.

Software idonei

A volte si installano software contraffatti che danno fastidio al sistema operativo e non mantengono la stabilità del sistema.

Controllare che i programmi installati sul computer siano perfettamente idonei e funzionanti.

Se si farà questo check si vedrà come sia facile risolvere questo problema.