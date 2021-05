Il pesto è un condimento delizioso per la nostra pasta e che si consuma piacevolmente durante tutto l’anno. Prepararlo non è affatto difficile e se vogliamo farlo in grandi quantità possiamo conservarlo senza problemi. Oggi vogliamo spiegare come con questi 3 semplici trucchi possiamo conservare a lungo il pesto fatto in casa mantenendo tutta la sua freschezza e sapore.

Come prepararlo

Per fare il pesto, ci servono davvero pochissimi ingredienti. Innanzitutto, il basilico fresco che è l’elemento principe di questo delizioso condimento. Per prepararlo, laviamo 50 grammi di basilico e lo facciamo scolare. Mettiamo il basilico in un contenitore al quale aggiungiamo 25 grammi di parmigiano e 25 grammi di pecorino. Uniamo 80 millilitri di olio extravergine d’oliva e 30 grammi di pinoli. Con un frullatore ad immersione andiamo a lavorare gli ingredienti. Dopodiché uniamo uno spicchio d’aglio e tritiamo anch’esso. Quando tutti gli ingredienti saranno ben amalgamati, il nostro pesto sarà pronto. A questo punto possiamo gustarlo in tutta la sua bontà ed eventualmente conservarlo. Vediamo come con questi 3 semplici trucchi possiamo conservare a lungo il pesto fatto in casa mantenendo tutta la sua freschezza e sapore.

Nel congelatore

Per poter avere sempre a disposizione il nostro pesto fatto in casa, possiamo congelarlo. Il modo più pratico e semplice per farlo è quello di riporlo negli stampi in silicone. Per praticità, consigliamo di usare gli stampi in silicone per i cubetti di ghiaccio. Dopo averli accuratamente lavati ed asciugati, mettiamo al loro interno il pesto che intendiamo conservare. In questo modo, il pesto fatto in casa si può conservare fino a 3 mesi.

Nel frigorifero

Possiamo conservare il nostro pesto fatto in casa nei barattoli di vetro. Per farlo dobbiamo lavare ed asciugare un barattolo di vetro e riempirlo con il nostro pesto. Per far sì che si conservi in frigorifero, dobbiamo necessariamente ricoprirlo con uno strato di olio. In questo modo non si formerà la muffa e si conserverà per almeno 7 giorni. Dopo averne consumata una parte, preoccupiamoci di aggiungere sempre dell’olio in modo che il pesto rimanga sempre coperto.

Sottovuoto

Per realizzare il sottovuoto, prendiamo il nostro barattolo contenente il pesto, lo avvolgiamo in un canovaccio e lo facciamo bollire per almeno 20 minuti. A questo punto lo lasciamo raffreddare e lo possiamo conservare in un luogo buio per almeno 5 mesi.

