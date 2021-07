Si sente sempre più parlare della celiachia. Non si tratta di una patologia recente, ma semplicemente fino a qualche anno fa non si conosceva ancora e non si capivano le cause dei suoi sintomi. Sicuramente non è affatto una passeggiata, ma una volta modificata la propria alimentazione, si può condurre una vita tranquillissima. E ci si può divertire ad utilizzare ingredienti che mai avremmo preso in considerazione. Ecco una farina particolare e buonissima per pane, pizza e biscotti senza glutine.

La celiachia ed il glutine

La celiachia è l’intolleranza al glutine. Le persone affette da questa intolleranza possono andare incontro a reazioni allergiche, anche violente, una volta ingerito cibo contenente il glutine. Molti sono asintomatici ma, se si è affetti da questa patologia, è bene comunque eliminare questo nutriente dalla propria alimentazione, in quanto provoca l’appiattimento dei villi intestinali, che limita l’assorbimento delle sostanze da parte del corpo. Inoltre, col tempo, si può andare incontro ad alcune forme tumorali.

Il glutine è contenuto in molti cereali: grano, orzo, segale, avena, farro e kamut sono assolutamente vietati. Questo comporta che tutti i cibi fatti con questi ingredienti non vanno mangiati: pane, pasta di grano duro, dolci e così via. Anche la birra, che contiene orzo, è vietata, così come molte salse con addensati contenenti glutine.

Bisogna optare per altri tipi di cereali, come il mais, il riso, la patata ed il grano saraceno.

Ecco una farina particolare e buonissima per pane, pizza e biscotti senza glutine

Tra le farine concesse c’è quella di amaranto. Questo cereale è una fonte di aminoacidi essenziali, tra cui la lisina, di fibre, ferro e magnesio.

Il suo è un sapore particolare, dai sentori tostati di frutta secca, che dona a pane, pizza e biscotti un gusto speciale ed inconfondibile. Viene miscelata spesso alla farina di riso perché da sola rende gli impasti troppo duri. Può essere, inoltre, utilizzata come addensante per preparare creme e cioccolata calda.

Insomma un concentrato di salute e bontà.