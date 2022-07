Ecco un trucco luminoso per far risaltare l’abbronzatura del viso applicando così il correttore per un effetto lifting ringiovanente

Sembra assurdo, ma lo vediamo tutti i giorni sulle foto o nei video delle influencer di tutto il Mondo. Un po’ di trucco, se applicato nel modo giusto, può praticamente cambiare i connotati. Una sfumatura più scura posizionata a dovere crea una nuova ombra che assottiglia il naso. Oppure un illuminante, steso alla perfezione sulle gote, risulta in un incarnato più luminoso. Il contouring è una vera e propria arte che può rivoluzionare l’aspetto di chiunque. Ma saperlo applicare come i famosi truccatori esperti non è affatto facile. Servono tanti prodotti, a volte molto costosi, e un’incredibile manualità, oltre che tanta esperienza.

Non è detto, però, che anche da casa non si possa riprodurre un effetto molto simile. Con qualche stratagemma facile da copiare si può avere un effetto lifting strepitoso. Un po’ come se dipingessimo sul nostro volto una seconda pelle. Oggi vedremo proprio come esaltare l’abbronzatura e con un solo prodotto andremo a sollevare otticamente il viso in poche mosse. I complimenti non tarderanno ad arrivare e sembreremo più giovani, belle e luminose. Utilizziamo un correttore a penna, molto più facile da maneggiare. Per prima cosa stendiamo una crema colorata leggera per uniformare l’incarnato, meglio se con filtro solare. Se non ne abbiamo una, basterà mescolare un po’ di crema solare con del fondotinta e via. Stendiamo la base con una spugnetta e poi dedichiamoci al contouring con il correttore.

Come creare un contouring facile anche per le meno esperte

Disegniamo una linea in diagonale, dall’incavo interno dell’occhio fino a metà sopracciglio. Poi continuiamo la linea fino alla tempia, dopodiché disegniamo una linea perpendicolare più spessa al lato del naso. Un’altra linea diagonale all’insù dall’angolo esterno in basso dell’occhio fino alla tempia e contorniamo la rima inferiore dell’occhio. Creiamo un’altra lineetta corta a partire da sotto la narice, un’altra sotto il labbro inferiore e una sotto lo zigomo. Per regolarci con la lunghezza, dovranno fermarsi all’altezza di metà occhio. Ora sfumiamo con un pennello utilizzando movimenti circolari e tamponando il prodotto, senza trascinarlo via. L’effetto lifting è istantaneo, non ci resta che fissarlo con una polvere traslucida e via.

Quindi, ecco un trucco luminoso per far risaltare l’abbronzatura del viso facilissimo da rifare. A volte basta poco per dare brillantezza al viso, qualche gioco di sfumature e si possono esaltare le nostre caratteristiche. Spesso si pensa che solo una pelle dorata o degli occhi chiari siano più facili da enfatizzare. In realtà tutte le carnagioni e anche gli occhi marroni possono essere accentuati. Con qualche piccolo stratagemma saremo in un attimo la migliore versione di noi stesse.

