Le donne, spesso, hanno un grande senso estetico, sono attentissime ai dettagli, notano immediatamente ogni minimo particolare e individuano subito le imperfezioni. Molte volte però, inconsapevolmente, è facile fissarsi su certi inestetismi e ingigantirli più del dovuto. Basta avere qualche chilo in più, o avere un corpo che non è come vorremmo, per entrare in crisi ed essere insicure.

In realtà, i canoni estetici dovrebbero andare di pari passo con la salute e il benessere fisico. Non bisogna arrivare alla perfezione, che comunque è un punto di vista molto astratto, ma l’importante è stare bene con sé stessi. Per sentirsi più sicuri, potremmo usare un trucco più sensuale, adatto alla nostra carnagione e ai lineamenti del viso. Un altro segreto è scegliere gli abiti che valorizzano le nostre forme, facendoci sentire sempre al top.

Questi vestiti casual e comodi snelliscono i fianchi, nascondono la pancia e sono ideali da portare al mare o in crociera

Di certo, in estate è più difficile coprirsi e celare i rotolini di grasso, ma non è impossibile. Invece di indossare bikini, per sembrare più snelle e slanciate, sarebbe meglio, ad esempio, optare per modelli interi che fasciano. Sono tornati di moda anche i costumi anni ’50 a vita alta, ricchi di fascino, che riescono a snellirci con disinvoltura.

Oltre il costume, per la bella stagione non abbandoniamo la comodità e il buon gusto e mettiamo in valigia qualche vestito di tendenza che possa renderci attraenti con stile. Cerchiamo degli outfit leggeri che abbiano delle linee morbide, evitando quei capi troppo aderenti e succinti, che poi sono anche scomodi.

Prima di scegliere i modelli, è importante valutare il colore e la fantasia, che in certi casi potrebbero attirare lo sguardo. Per questo motivo usiamo le tonalità più accese e particolari solo nelle parti del corpo che vogliamo risaltare. Sono indicate fantasie a righe verticali, che allungano e slanciano la figura, e i colori scuri, ma non eccessivamente.

Cosa mettere in valigia

Se non sappiamo cosa mettere in valigia, questi vestiti casual e comodi snelliscono i fianchi e sono ideali per le nostre vacanze al mare o in crociera. Perfetti da indossare a partire dalla mattina, per andare in spiaggia o in piscina, per fare un aperitivo o cenare a lume di candela.

A tinta unita, con fantasie floreali, optiamo per l’abito senza spalline, aderente fino al punto vita e poi largo e morbido fino alle caviglie.

Nessuno noterà la pancia e i fianchi larghi, poi, con il vestito a portafoglio, leggero e fresco, con qualche volant nei punti critici.

Non può mancare, infine, l’abito scamiciato di lino o cotone a tema marino, più o meno lungo, per rimanere freschi a lungo, ma con eleganza.

