I 2 segni di luglio che otterranno il massimo successo in amore e negli affari mentre altri rifletteranno

Come in tutte le stagioni, ci sono alcuni segni che, secondo le previsioni astrali, possono ricevere influssi positivi. A luglio, ci saranno diversi segni fortunati ma soprattutto 2 andranno per la maggiore. Quali sono i 2 segni di luglio che otterranno il massimo successo in amore e negli affari? Gli altri, invece, dovranno riflettere su alcune decisioni importanti, come quella di rimanere o meno con il proprio partner. Qualcun altro, ancora, sarà impegnato maggiormente negli affari. Come sempre, saranno i pianeti, coi loro movimenti, che influenzananno le sorti, esercitando la loro energia positiva o negativa. Vediamo, dunque, chi beneficierà della giusta congiunzione astrale e chi, invece, dovrà attendere. Di certo, luglio sarà benevolo soprattutto per due segni, a cui porterà tante novità e fortuna.

I pianeti che porteranno fortuna

Vediamo, in primo luogo, quali pianeti influenzeranno la sorte dei segni zodiacali. Anzitutto Mercurio, che passerà dai Gemelli al Cancro, dove rimarrà almeno fino al 19 luglio. Questo suo spostamento favorirà il superamento di situazioni di stallo e immobilismo che si erano venute a creare. Ne beneficieranno i segni del Cancro, dello Scorpione e dei Pesci, che riprenderanno in mano la situazione. Quindi, grazie al nuovo impulso, potranno portare avanti progetti, collaborazioni e discorsi lasciati in sospeso, con amici, parenti e partner. Marte, è il secondo pianeta che influenzerà le sorti dei segni, spostandposi da Ariete a Toro. Ne beneficieranno, in questo caso, i segni d’acqua, ricavandone la giusta energia.

Infine, Venere in Gemelli porterà ossigeno ai segni d’aria e di fuoco, quasi per tutto il mese di Luglio. Gli effetti si faranno sentire, soprattutto sul versante amoroso. Infatti, si prospettano momenti di riflessione profonda che porteranno a decisioni di coppia importanti. I 2 segni di luglio che otterranno maggiori soddisfazioni, sono tra quelli di aria e fuoco ma scopriremo dopo chi sono. In generale, Gemelli, Bilancia e Aquario saranno quelli più impegnati con il partner, mentre Ariete, Leone e Sagittario sul lavoro.

I 2 segni di luglio che otterranno il massimo successo in amore e negli affari mentre altri rifletteranno

Veniamo, adesso, a scoprire, quali saranno i due segni super fortunati di Luglio. Il primo è quello della Bilancia, che sarà baciato su tutti i fronti: della fortuna, del lavoro e del denaro. Quindi, per gli appartenenti a questo segno, ci sarà un pieno di emozioni, anche con possibili vincite di denaro o matrimoni. Al secondo posto, troviamo il Capricorno, che insieme agli altri segni di terra, Vergine e Toro, beneficierà degli influssi di Mercurio. Per lui, si prospettano successi lavorativi e tanta soddisfazione nelle relazioni in generale. Ai single, inoltre, non mancheranno le opportunità per trovare finalmente una relazione stabile.

Approfondimento

Quest’estate sarà fuoco e passione per questi 5 segni zodiacali che si innamoreranno alla grande, ma dovranno seguire questi consigli