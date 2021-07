Ecco un tortino con melanzane e mozzarella fresco e veloce da preparare

Le melanzane le possiamo cucinare davvero in tutti i modi e ogni volta ci stupiscono per la loro bontà. Ci sono davvero molte ricette originali ed incredibili che possiamo preparare con questa verdura. Oggi vediamo la ricetta per un tortino fresco, con melanzane e mozzarella, veloce da preparare. È un piatto che non richiede molti ingredienti e comunque tutti facilmente reperibili o che già abbiamo in casa.

Ingredienti

Fette di pane integrale (o bianco, a preferenza);

una melanzana;

due mozzarelle;

due o tre zucchine;

della scamorza affumicata (oppure normale), q.b;

una manciata pomodorini;

una manciata di olive;

5 foglie di basilico;

qualche foglia di menta a piacere;

origano q.b.;

sale q.b.

Preparazione

Tostiamo le fette di pane come prima cosa. Grigliamo alla piastra la melanzana e le zucchine tagliate a fette lungo tutta la lunghezza. Prepariamo il forno a 180 gradi, ventilato. Prendiamo una pirofila e la ungiamo con un filo d’olio. Aggiungiamo uno strato di melanzane a fette come base E ricopriamo con le fette di pane tostato.

Stendiamo sopra le fette di zucchina e la mozzarella, anche questa tagliata a fette. Aggiungiamo un po’ di origano ed olive. Passiamo al secondo strato.

Mettiamo di nuovo altre fette di melanzana, con dadini di scamorza e poi dell’origano. Aggiungiamo, poi, altre zucchine, altre fette di scamorza e mozzarella e olive. In cima, mettiamo le ultime fette di melanzana, la scamorza o mozzarella e pomodorini tagliati a metà. Infine, aggiungiamo le olive che ci rimangono e condiamo con origano e foglie di basilico. A piacere, aggiungiamo delle foglioline di menta. Un filo d’olio per finire e inforniamo a 180 gradi per una ventina di minuti. Uscito dal forno possiamo decidere di mangiarlo caldo oppure aspettare che si raffreddi.

Ecco, quindi, un tortino con melanzane e mozzarella fresco e veloce da preparare.

Con questa ricetta abbiamo sicuramente un piatto estivo e completo, con tutti ingredienti economici e facili di trovare.