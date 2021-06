Se d’estate il caldo non ci fa venire molta voglia di stare ai fornelli, dobbiamo trovare soluzioni fresche, facili e veloci da preparare. Le insalate vanno molto, ad esempio, però oggi parleremo di una ricetta strabiliante e gustosissima che ci farà leccare i baffi. Decisamente la migliore ricetta per una pasta fredda estiva e profumata veloce da preparare.

Che cosa serve? Per questa ricetta servono ingredienti di qualità, perché i profumi e i sapori devono essere intensi. È una ricetta che ricorda l’Italia, dai suoi colori ai suoi profumi. Un’ottima ricetta da gustare sia calda che fredda.

Ingredienti:

Ci serviranno per prima cosa degli spaghetti, meglio se integrali.

Delle foglie di basilico, indicativamente due manciate, ma è una questione di gusti. Diciamo che si deve sentire sia il profumo che il gusto intenso di questa pianta.

150/200 gr di pomodorini di Pachino, belli rossi e gustosi (è fondamentale).

Una cipolla o una cipolla e mezza di Tropea, a seconda dei gusti.

Olio extra vergine di oliva di alta qualità

La migliore ricetta per una pasta fredda estiva e profumata veloce da preparare Preparazione

Per prima cosa riempiamo una pentola di acqua e la portiamo ad ebollizione. Non dimentichiamoci di aggiungere il sale nell’acqua. Nel frattempo tagliamo a striscioline le foglie di basilico, misura media, non troppo fine ne’ troppo larghe. Tagliamo a quarti i pomodorini e poi passiamo alla cipolla; la cipolla dev’essere tagliata fina e a velo oppure spessa ma a pezzetti piccoli.

Una volta che abbiamo preparato questi ingredienti, li mettiamo a macerare nell’olio extravergine di oliva dentro una ciotola grande, dove poi aggiungeremo la pasta.

È di fondamentale importanza lasciare una decina di minuti almeno i pomodori, il basilico era cipolla a macerare nell’olio, da questo dipende la qualità della ricetta.

Aggiungiamo del sale agli ingredienti nella ciotola.

Possiamo anche preparare prima questi ingredienti e poi mettere l’acqua a bollire e cucinare la pasta.

Una volta che la pasta è pronta la scoliamo. Se vogliamo gustare i piatto caldo, basterà aggiungere la pasta agli ingredienti nella scodella e mescolare. Altrimenti, una volta aggiunta la pasta nella scodella, lasciamo raffreddare qualche decina di minuti e il piatto sarà pronto.