In pochi sanno che questi cibi tengono a bada gli zuccheri nel sangue.

Il nostro corpo è una macchina perfetta infatti tutti i meccanismi che lo regolano sono volti all’equilibrio. Un corpo in equilibrio tende ad eliminare facilmente e velocemente le tossine. Quando tuttavia questo equilibrio viene a mancare per una serie di fattori quali stress eccessivi, abitudini di vita sregolata, alimentazione scorretta, le tossine tendono a ristagnare nel nostro organismo e ad alterarne il giusto funzionamento.

Negli ultimi anni studi hanno dimostrato quanto un corpo in disequilibrio aumenti la comparsa di fattori di rischio per la salute.

In effetti, un corpo in disequilibrio tende a favorire la comparsa di patologie quali l’insulino resistenza e iperglicemia, e alla comparsa di malattie metaboliche come il diabete. Tutto ciò procura un accumulo di metaboliti tossici che tendono a ristagnare nell’organismo.

Ma in pochi sanno che ci sono cibi tengono a bada gli zuccheri nel sangue. Infatti, la bella notizia è che ci sono degli alimenti, detti anche curativi, che se consumati con frequenza e nei giusti abbinamenti tendono a ridurre gli sbalzi glicemici.

Alimenti alcalinizzanti

L’avocado con il suo alto contenuto di grassi monoinsaturi come gli omega 3, che favoriscono la salute delle arterie e aiutano a mantenere integre le membrane cellulari.

Il pomodoro con un elevato contenuto di licopene, un antiossidante che combatte la presenza di radicali liberi. Esso è una sostanza in grado di prevenire malattie cardio vascolari e di normalizzare i livelli di glucosio nel sangue.

Lime e limone che erroneamente vengono considerati come alimenti acidificanti sono in realtà degli ottimi alcalinizzanti. Il loro succo infatti contiene ioni di sodio e potassio che durante i processi metabolici si trasformano in bicarbonato una sostanza estremamente alcalinizzante.

Un altro alimento in grado di tenere a bada gli zuccheri nel sangue ed anche il livello di colesterolo è il latte di cocco. Naturalmente privo di lattosio è particolarmente adatto a chi intollerante a questo tipo di zucchero. Ottimo anche per la preparazione di frullati e dolci.

