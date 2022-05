Chi ama le piante, anche se vive in città, sa di dover combattere una particolare battaglia. Purtroppo, sia che esse si trovino in casa, sul balcone o, per chi ha la fortuna, in giardino, potrebbero essere attaccate nonostante le nostre cure. Una vera seccatura quando, nonostante il nostro amore, vediamo le loro foglie ospitare, loro malgrado, i fastidiosi parassiti. Non è piacevole, infatti, vedere le nostre piante con sopra afidi o simili. Come è possibile, ci chiediamo, visto che cerchiamo di curarle con grande attenzione? Purtroppo, malgrado i nostri sforzi, questo può accadere. Però, combattiamo pidocchi e parassiti delle piante grazie a 3 efficaci rimedi che abbiamo in casa. Così da far morire di invidia la vicina di casa.

Prima di acquistare una pianta, faremmo bene a seguire con attenzione questi consigli

Il problema, a volte, senza volerlo, lo portiamo a casa noi. Poiché molti parassiti delle piante d’appartamento si possono diffondere passando da una pianta all’altra, è possibile che vivano nelle serre e nei vivai. E questo nonostante gli sforzi fatti, ovviamente, dai poveri vivaisti per tenere le piante immuni. Il consiglio è, quando scegliamo una nuova pianta d’appartamento, di controllare sempre la parte superiore e inferiore delle foglie. Così come andrebbe fatto per steli e fiori, in modo da individuare, per tempo, eventuali parassiti.

In ogni caso, una volta portate a casa, non mettiamole subito vicino alle altre piante, ma teniamole per due settimane in una specie di quarantena. Passato il tempo, se non ci sono parassiti sulle foglie, possiamo posizionarla accanto alle altre e coccolarle con un oggetto insolito. Terzo consiglio è quello di usare sempre terriccio fresco per le nuove arrivate. Non andiamo a riutilizzare quello vecchio, perché larve e parassiti potrebbero anche prosperare nel terreno.

Combattiamo pidocchi e parassiti delle piante di appartamento e balcone grazie a questi 3 efficaci rimedi economici più 3 consigli fondamentali

Se, nonostante gli sforzi, ci ritrovassimo con le piante attaccate, non disperiamo. Ci sono tre rimedi efficaci per sconfiggere pidocchi e parassiti. L’aceto bianco, ad esempio, è un’ottima soluzione. Mettiamone 50 ml in una bacinella contenente 2 litri di acqua bollente. Ci aggiungiamo 2 cucchiai di sapone di Marsiglia, ma quello al 100%. Mescoliamo e lasciamo raffreddare. Versiamo un po’ di acqua in uno spruzzino e, di sera, andiamo a spruzzare le foglie, ripetendo, per qualche giorno, l’operazione.

Anche l’aglio è un efficace rimedio. Prendiamone un bulbo e sminuzziamolo in un pentolino con dentro un litro d’acqua. Facciamo bollire. Spegniamo e lasciamo a riposo per alcune ore. Filtriamo il tutto, versiamo l’acqua nello spruzzino e attacchiamo i parassiti. Terza soluzione è composta da mezzo litro di acqua distillata e 15 g di sapone potassico (quello giallo molle). Sciogliamo il tutto e inseriamolo nello spruzzino. È ottimo anche per prevenire l’assalto, purché spruzzato una volta ogni tre giorni.

