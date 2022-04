Che faccia bene mangiare le verdure e che queste andrebbero integrate il più possibile nella dieta non è una novità. Tuttavia non sempre risulta facile trovare il tempo di cucinarle e, soprattutto, di farlo in modo gustoso.

In realtà sono molteplici le ricette da utilizzare a nostro favore e spesso cerchiamo nelle nostre pubblicazioni di fornire qualche ricetta. Per quanto riguarda i piselli, ad esempio, avevamo suggerito questo fenomenale risotto.

Mentre per un’eccellente pasta con le zucchine diversa dal solito avevamo fornito questa ricetta.

Di seguito invece, più di piselli e zucchine, ci focalizzeremo su un primo piatto a base di crema di melanzane che impreziosiremo con del pesce.

Ingredienti e preparazione

La ricetta che proporremo di seguito è assolutamente alla portata di tutti, anche dei meno esperti ai fornelli, ma il risultato sarò tutt’altro che ordinario.

Fatto salvo per la cottura delle melanzane, tutti gli altri ingredienti non richiederanno particolari attenzioni.

Per realizzare questo goloso primo piatto ci serviranno:

melanzana;

pasta;

trancio pesce spada,

stracciatella;

pinoli;

maggiorana.

Tutto quello che dovremo fare sarà incidere con la punta di una forchetta la melanzana che andrà irrorata di olio d’oliva. Poniamo le melanzane in forno a 200° per 30-40 minuti a seconda delle dimensioni dell’ortaggio. Al termine della cottura la parte esterna della melanzana sarà grinzosa ma la polpa sarà morbida e fondente. Tagliamola a metà e ricaviamone la polpa per poi metterla in un contenitore. Aggiungiamo olio d’oliva, sale, pepe, maggiorana e mescoliamo facendo amalgamare il tutto.

Più di piselli e zucchine non perdiamoci questo avvolgente primo piatto di pesce con le melanzane

Durante la cottura delle melanzane, però, ci dedicheremo anche al pesce spada. Il trancio dovrà essere fatto a piccoli cubetti per poi essere condito semplicemente con olio e sale. A questo punto procederemo a cuocere la pasta in abbondante acqua bollente salata fino al tempo di cottura. Nel mentre, in una padella faremo tostare per qualche minuto i pinoli tirandone fuori gli aromi e gli oli essenziali.

Una volta cotta la pasta, scoliamola e cominciamo a mantecarla con la crema di melanzane realizzata in precedenza. Mentre mescoliamo la pasta, aggiungeremo anche un filo d’olio per mantecare e rendere il tutto ancora più legato.

Non resta che mettere nel piatto e decorare con pinoli tostati e stracciatella di burrata e qualche fogliolina di maggiorana.

