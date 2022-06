Molte persone amano cucinare. Quando si mettono ai fornelli è una vera gioia, e iniziamo così a creare piatti veramente gustosi. Parallelamente, poi, bisogna lavare tutti gli utensili che sono stati utilizzati. E questa forse è la parte più noiosa, soprattutto se ne usiamo tanti o se abbiamo tanti ospiti a cena.

Quando abbiamo gente a cena, sicuramente utilizzeremo più piatti, padelle e pentole rispetto al solito. Questo perché le quantità di cibo saranno maggiori. Va da sé allora che gli utensili da lavare saranno di più. Se abbiamo la lavastoviglie, non è un grande problema perché ci penserà lei, al massimo possiamo far andare più lavaggi perché non entra tutto nella prima lavastoviglie che facciamo partire. Se dobbiamo lavare a mano sarà più lungo e noioso.

A prescindere da quante persone, però, abbiamo a tavola, con il tempo il fondo di pentole e padella si brucia e questo va pulito. Spesso, nemmeno la lavastoviglie riesce a pulirlo in modo efficace e quindi è necessaria la mano dell’uomo.

Per fondo non intendiamo, però, quello interno, ma quello esterno, quello che sta a contatto con la fiamma del fornello. In cucina dobbiamo fare attenzione anche al calcare che si radica sul rubinetto quando usiamo l’acqua, perché a lungo andare potrebbe rovinarlo e per questo dobbiamo pulire il filtro.

Ecco un semplice rimedio per pulire il fondo bruciato di pentola e padella

Vediamo quali possono essere dei passaggi da fare per rimuovere il bruciato dal fondo della nostra padella o pentola. Un rimedio tramandato da generazione in generazione dalle nonne che viene usato ancora in casa.

La prima cosa da fare è prendere una spugnetta e grattare via un pochino il bruciato. Ora poggiamo la padella su una superficie con il fondo verso l’alto. Su questo mettiamo del sale grasso e del bicarbonato.

Poi, aggiungiamo del sapone neutro e ancora dell’aceto. Non appena aggiungiamo l’aceto noteremo subito come questo farà reazione con il bicarbonato. Ora prendiamo della carta assorbente e posizioniamola sopra il fondo della padella.

Aspettiamo dai 2 ai 5 minuti e poi rimuoviamo la carta con tutti gli ingredienti messi prima. Sciacquiamo bene con acqua tiepida e il nostro bruciato dovrebbe essere sparito. Ovviamente dipende molto dal grado di incrostazione, perché se le padelle hanno il fondo esterno molto nero questo potrebbe non essere sufficiente.

Quindi, magari sarà necessario ripetere il processo più volte oppure provare qualcosa realizzato appositamente per questo problema. E allora, ecco un semplice rimedio per pulire il fondo bruciato di questi utensili che abbiamo in cucina.

Lettura consigliata

Per pulire i graffi neri nel WC in ceramica ecco cosa fare e cosa utilizzare