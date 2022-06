La pulizia del bagno è fondamentale. Spesso infatti potrebbe sembrare pulito, ma in realtà non lo è.

Per questo è opportuno pulirlo almeno due volte alla settimana. Anche perché il WC è un luogo ricco di batteri, che sicuramente non vogliamo che girino per casa.

Alla pulizia, quella che possiamo definire quotidiana, possiamo poi abbinarne un’altra. Quella più aggressiva e che serve a rimuovere lo sporco ostinato.

Molto spesso infatti il fondo del water ha un colore nero, non proprio accattivante. Quello è calcare che, se lasciato a lungo in bagno, sarà poi molto difficile da rimuovere.

Altre volte per pulire il bagno possiamo usare il sapone nero.

Per il calcare ci sono dei detersivi specifici. Se invece è quello ostinato, allora, sarà da grattare via con forza. Spesso però, pulendo il bagno, notiamo alcuni graffi neri. E ci chiediamo in primis come sia stato possibile graffiare il water e poi se sono dei segni che non vanno via. In realtà questi segni vanno via. Ma per eliminarli, saranno necessari un pochino di prodotti.

Per pulire i graffi neri nel WC in ceramica ecco cosa fare e cosa utilizzare

Vediamo allora quali sono gli step da fare e cosa dobbiamo utilizzare per rimuoverli.

La prima cosa da avere sempre in casa è un gel anticalcare. Quello che usiamo solitamente nella pulizia quotidiana. Usiamo quindi questo e puliamo per bene il WC con una spugnetta.

Ora dobbiamo sciacquarlo accuratamente, per ben due volte. Infatti è importante che il gel usato per primo sia completamente andato via. Una volta che il gel è sparito e che il water è sciacquato, allora possiamo usare un ulteriore ingrediente.

Si tratta della candeggina. Quindi, come prima cosa da fare, aprire la finestra del bagno, mettersi una mascherina, che ormai troviamo facilmente in casa, e i guanti. La candeggina macchia e respirarla non fa bene, quindi dobbiamo proteggerci.

Una volta che abbiamo preso tutte le precauzioni del caso, mettiamola nel WC. Con un’altra spugnetta, una nuova, grattiamo per bene la ceramica del bagno. Dopo un pochino di tempo dovremmo notare che i graffi sono andati via e che il nostro water è tornato a splendere.

Ecco allora che in poche e semplici mosse abbiamo pulito il nostro bagno in modo approfondito e soprattutto abbiamo anche tolto quei fastidiosi graffi neri, che alcune volte compaiono.

E se mai dovessero ricomparire, adesso, sappiamo come farli sparire.

E quindi per pulire i graffi neri nel WC in ceramica ecco cosa possiamo fare.

Lettura consigliata

Per una massima pulizia in bagno e per non prendere malattie non basterebbe pulire, sarebbe necessario utilizzare il wc in questo modo.