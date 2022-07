Ecco un secondo piatto della nonna economico e veloce senza cottura che salva la cena in 10 minuti

In questo periodo caldo cerchiamo dei piatti che possano allettarci senza bisogno del forno o di preparazioni articolate. D’altronde, la voglia di cucinare con l’afa nei paraggi diminuisce a vista d’occhio, anche in chi fa della cucina l’hobby preferito.

Ecco perché una ricetta veloce, fresca e appetitosa potrebbe essere la soluzione ai nostri dilemmi. Uno su tutti sarebbe cosa cucinare per cena quando si hanno poche idee e altrettanti ingredienti a disposizione. Ebbene, delle polpette morbide e gustose come quelle della nonna potrebbero scacciare ogni dubbio.

E proprio questa sarà l’idea che ci sorprenderà con piacere, grazie a un impasto semplice ma originale. Le realizzeremo in pochissimi passi, senza bisogno di cuocerle e con un occhio al risparmio.

La ricetta dell’estate

Non c’è idea migliore che preparare delle appetitosissime polpette al tonno e ricotta, arricchite dal gusto mediterraneo delle olive. Ecco un secondo piatto della nonna economico e veloce, perfetto in ogni occasione. In 10 minuti saranno già pronte e metteranno il punto esclamativo al nostro menù raffinato. Ma non sono da escludere nemmeno come contorno, per inaugurare il nostro pasto succulento.

Ecco gli ingredienti che ci servono per soddisfare l’appetito di 4 commensali:

120 g di tonno sott’olio;

100 g di ricotta;

10 g di pane per tramezzini;

50 g di olive;

semi di sesamo a piacere;

olio di oliva;

sale e pepe q.b.

Iniziamo a preparare la nostra ricetta dalle olive. Leviamo il nocciolo, poi tagliamole a pezzetti. Passiamo al tonno, che sgoccioleremo e metteremo per un istante da parte.

Ora ci procuriamo un frullatore, in cui verseremo il pane per tramezzini tagliato a fette. Uniamo un goccio di olio d’oliva e il tonno senz’olio. Aggiungiamo anche la ricotta, un pizzico di sale e una spruzzata di pepe.

Frulliamo tutti gli ingredienti alla perfezione. Alla fine dovrà risultarne un composto il più omogeneo possibile, che trasferiremo subito in un piatto. A questo punto iniziamo a lavorare con una forchetta l’impasto, poi uniamo anche i pezzi di olive e li amalgamiamo al resto.

Proseguiamo versando in una ciotola i semi di sesamo. Dopodiché formiamo delle sfere col composto appena ottenuto e ve le passiamo dentro per bene. Infine possiamo rimettere le polpette nel piatto e sistemarle in frigo con della pellicola trasparente.

Facciamole compattare almeno mezz’ora. Per una maggiore solidità potremmo lasciarle riposare la sera prima. Non appena avranno raggiunto la compattezza desiderata, potremo togliere dal frigo e servire le nostre deliziose polpette estive.

