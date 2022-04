Le ricette della nonna sono impossibili da dimenticare e deliziose come poche altre. Ci fanno venire la nostalgia ogni volta che le riassaporiamo o al solo pensiero. Tra i piatti che avremo gustato almeno una volta nella vita ci sono le strepitose polpette.

Fatte in casa hanno un sapore davvero unico che manda in estasi le papille gustative. La ricetta tradizionale vuole che ci sia il pangrattato tra gli ingredienti da utilizzare. Ma non per forza deve essere così.

Infatti, può succedere di non averlo a disposizione o di non gradirlo particolarmente. Per fortuna possiamo sostituirlo in modo semplice e veloce e ottenere delle polpette comunque prelibate, che le nonne approverebbero.

Tante alternative, ma ecco la migliore

Gli ingredienti da impiegare al posto del pane grattugiato sono diversi, ma non tutti si addicono al nostro piatto. Per alcune ricette andrebbero bene grissini, cracker o fette biscottate. Queste ultime andrebbero dosate con cautela, in quanto piuttosto dolci.

Più indicate per l’impanatura di pesci o ali di pollo sono la farina di grano tradizionale, quella di mais o la semola. In altri casi, potremmo servirci dei fiocchi d’avena, dei corn flakes o delle patatine fritte in busta tritate.

Nel caso ci manchi il pangrattato già pronto, comunque, possiamo realizzarlo facilmente da casa. Ci basterà tostare in forno per qualche minuto le fette di pane e poi frullarle per bene, se vogliamo assieme ad altri aromi.

Detto questo, se vogliamo trovare qualcosa che sostituisca perfettamente il pangrattato per le nostre polpette, c’è una perfetta alternativa a disposizione: il pancarré.

Al posto del pangrattato è questo l’ingrediente da usare per polpette morbide e gustose come quelle della nonna

Le fette di pane in cassetta, o più semplicemente pancarré, sono perfette per preparare delle formidabili polpette casalinghe. Ecco di cosa avremo bisogno per 4 persone:

500 g di carne bovina;

500 ml di passata di pomodoro;

150 ml di acqua;

3 cucchiai di Parmigiano;

3 fette di pancarré;

1 uovo;

sale;

origano;

olio di oliva;

latte q.b.

Si parte ammorbidendo nel latte le fette di pancarré. Al posto del pangrattato, è questo l’ingrediente che mancava. Le strizziamo e le mettiamo in una ciotola con carne macinata, uovo, parmigiano e prezzemolo tritato. Saliamo a piacere e impastiamo tutto con le mani.

Arrotoliamo i pezzetti di impasto per formare le polpette, poi le riponiamo in frigo fino al momento di cuocerle. Intanto ci dedichiamo al sugo.

Ungiamo con l’olio un tegame capiente, poi aggiungiamo passata di pomodoro, acqua, sale e origano. Aspettiamo che cuocia tutto, poi recuperiamo e adagiamo le polpette. Le cuociamo coperte a fiamma alta per 3 minuti, poi proseguiamo a fuoco lento girandole ogni tanto.

In circa 30 minuti dovremo aver completato la cottura e potremo gustare in compagnia la nostra squisita ricetta.

