Le vacanze estive sono oramai alle porte e tutti stanno iniziando a trepidare per partire per dei luoghi lontani. Infatti dopo due lunghi anni di restrizioni e di viaggi negati molti scelgono come mete papabili quelle fuori Europa. C’è però chi non se lo può permettere oppure chi per svariati motivi non è riuscito a prenotare in tempo.

Però ciò non significa che bisogna rassegnarsi a dei luoghi meno magici. Infatti in Italia esistono dei posti che non hanno veramente nulla da invidiare ai Caraibi e alle Bahamas, È infatti possibile riposarsi godendo di sabbia rosa e mare color zaffiro in questa caletta nostrana che non ha nulla da invidiare alle meraviglie naturalistiche lontane ed esotiche. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e dove possiamo trovarla.

Le mete

Prima però diamo un paio di idee per chi volesse avere più varietà. Per documentarsi sui luoghi di balneazione più puliti e suggestivi di tutta la penisola basta consultare le classifiche annuali nazionali ed internazionali che illustrano le bellezze del nostro territorio. Nel primo caso sicuramente una delle più affidabili è la lista delle Bandiere blu, ovvero dei riconoscimenti che vengono dati su base annuale a delle località di mare particolarmente meritevoli dal punto di vista naturalistico e turistico. Poi ne sono presenti anche molte altre pubblicate sui giornali e sui siti esteri più rinomati e conosciuti.

Sabbia rosa e mare color zaffiro in questa caletta italiana che ricorda le Bahamas o i paradisi caraibici

Nell’immaginario comune le spiagge di sabbia rosa sono delle meraviglie relegate ad ore ed ore di volo dall’Europa. Anche in questo caso però, come spesso succede, questi non sono mai aderenti alla realtà. Infatti esistono sia la famosa spiaggia greca di Elafonissi in Grecia che quella di Cala di Roto in Italia che vantano queste caratteristiche. Quest’ultima si trova in Sardegna, in provincia di Olbia. Al largo di Palau infatti si può raggiungere l’isolotto di Budelli, vicino all’arcipelago della Maddalena.

In questo caso il colore della sabbia è dato dalla presenza di frammenti di corallo, gusci di crostaceo e granito. Essendo così particolare non è possibile sostare su di essa o fare il bagno nelle sue vicinanze, ma solo ammirarla in lontananza. Sicuramente però essendo in una delle regioni più belle di Italia per trascorrere l’estate si avrà l’imbarazzo della scelta per fare un tuffo nelle sue cristalline acque.

