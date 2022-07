L’estate è la stagione delle sorprese e degli amori. Ce ne racconta qualcosa l’oroscopo, con le sue previsioni che riguardano la seconda metà di luglio. Un mese sorprendente e ricco di novità, soprattutto nella seconda parte.

Il mese di luglio è sotto il segno del Cancro. Ha il Sole che lo illumina fino al 22 e poi passa il testimone al Leone. Sarà quest’ultimo a ricevere i favori dell’astro diurno fino al 23 agosto.

Cancro e Leone saranno due segni fortunati in questo mese di luglio, soprattutto nella sua seconda parte. Il Cancro vivrà dei momenti di grazia e la sua vita sarà molto armoniosa. Per questo segno, tutto appare abbastanza scorrevole ed è un piccolo miracolo. Ci troviamo infatti di fronte ad un carattere sensibili dello zodiaco. Da un lato è pronto ad aiutare gli altri e a capire le loro difficoltà. D’altro canto è molto sensibile e reagisce negativamente, se riceve qualche offesa.

Oltre al Cancro, il mese di luglio si apre alla grande per il segno del Leone, a partire dal 23. Gli affari cominceranno a prendere quota e anche la salute migliorerà. I rapporti con gli altri si intensificheranno e riemergerà la tipica leadership del segno. Grazie alla presenza di Venere, anche il rapporto col partner migliorerà, ma sarà sempre soggetto a turbolenze. Meglio allora tenerle a bada.

Seconda metà di luglio d’oro per Scorpione e questo segno spinto dalla Luna piena più grande dell’anno

Come il leone anche lo Scorpione vivrà dei momenti d’oro. Bisogna attendere che il pianeta Marte lasci il segno dell’Ariete, per entrare in quello del Toro. Marte è il pianeta che ci vuole, per avere l’energia giusta e sgombrare la strada dagli ostacoli. Chi riceve le energie del dio della guerra, filtrate dal segno del Toro, si sente spinto a realizzare qualcosa di concreto. Nell’ambito degli affari, non c’è niente di meglio che avere un aiuto da questo pianeta.

Se c’è un segno che ama la presenza di Marte, è proprio lo Scorpione. Infatti sarà la seconda metà di luglio d’oro per Scorpione. Si dice, in termini astrologici, che Marte è in domicilio nello Scorpione. Il vento della fortuna e delle realizzazioni concrete prende piede proprio in questa seconda metà di luglio. A rinforzare la capacità spiccatamente intuitiva dello Scorpione, ci sarà un grande avvenimento celeste. La Luna piena del 13 luglio sarà la più grande dell’anno e visibile in tutta la sua magnificenza.

Una Luna che influenzerà gli altri segni, costringendoli a fare un po’ di discernimento in questa estate bollente. Tuttavia lo Scorpione e il Cancro, due segni d’acqua, sapranno sfruttare la presenza della Luna. Sono abituati alla sua influenza e potranno mettere a fuoco i loro obiettivi. Si troveranno così propulsi, dopo il 13 luglio, verso una grande realizzazione o un grosso colpo di fortuna.

