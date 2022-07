Film, serie TV e libri hanno la capacità di trasportarci in una nuova dimensione, di raccontare delle storie fantastiche che spesso auspicano a un Mondo migliore, diverso. Hanno la capacità, a volte, di raccontare momenti dolorosi della nostra esistenza. Accendono in noi dei sentimenti che magari erano nascosti. Poi, guardando o leggendo, questi vengono fuori.

L’estate è un momento molto importante perché finalmente si ha del tempo da dedicare a noi stessi. È un periodo che si aspetta da tempo per rilassarsi e anche per leggere un bel libro. Di qualunque genere questo sia, l’importante è che ci piaccia e che ci faccia emozionare o riflettere. Insomma, un libro che sia in grado di smuovere qualcosa dentro di noi.

Ci sono dei libri che raccontano un mondo fantastico, un mondo che spesso speriamo arrivi prima o poi. Ad esempio, sotto l’ombrellone possiamo leggere Rosso, bianco & sangue blu di Casey McQuiston. È un libro che racconta l’avvincente storia d’amore tra il figlio della Presidente degli USA e il principe Henry d’Inghilterra.

Ecco un libro del momento che tanti stanno leggendo e che ci farà riflettere molto sulla nostra esistenza

Oggi parliamo di un racconto che non ci farà staccare gli occhi dalle pagine, che si legge con rapidità e piacevolezza. Un libro, però, molto importante oggi. Apprezzato dalla critica internazionale, Colibrì Salamandra è sicuramente un libro da leggere quest’estate.

È un libro che riflette sul rapporto che abbiamo con le altre cose. Un racconto che potrebbe avere la capacità di cambiare non solo il Mondo, ma anche noi stessi, ha detto il The Guardian. Per il San Francisco Chronicle, invece, è un libro in grado di metterci di fronte agli effetti dell’inquinamento, delle epidemie e delle varie crisi globali.

Colibrì Salamandra di Jeff VanderMeer

Un libro particolarmente interessante, quindi. Chi racconta il libro? Non si sa, ma possiamo chiamarla Jane Smith e lei è lì per raccontarci la fine del Mondo.

Jane è una specializzata in cybersecurity e va sempre nel suo bar di fiducia. Qui riceve una busta e dentro vi trova una chiave, un indirizzo e un numero, il 7. Ella raggiunge l’indirizzo, che scopre essere un magazzino. Va al deposito 7 trova quello che è il primo indizio: una scatola con un colibrì imbalsamato di una varietà estinta da tempo e un biglietto con su scritto «Colibrì… Salamandra. Silvina».

Indizio per cosa? E Silvina? Lei sente che non c’è più tempo, che deve agire, che deve salvare la sua famiglia e forse anche il Mondo. E allora, senza svelare altro, ecco un libro del momento che tanti stanno leggendo e che ci terrà incollati alle sue pagine.

Lettura consigliata

