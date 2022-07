Spopola in tutti gli outfit questa nuova moda estiva che regala un look vivace e leggero, perfetta su gonne e camicie

Quando si parla di moda non bisogna fare attenzione solo alla tipologia di abiti che si indossa. Anche i colori di tendenza dell’estate vanno considerati, e per quest’anno non sono le sfumature che ci aspettavamo. Un altro fattore ancora, poi, è lo stile dei nostri capi.

Ci riferiamo soprattutto alle stampe, che migliorano sensibilmente l’impatto visivo e possono trasformare completamente una gonna o una camicia. Per i mesi più caldi del 2022 spopola in tutti gli outfit una tendenza che apprezzeranno ragazze e donne mature.

Darà un tocco di vivacità a ogni pezzo che indosseremo e colorerà le nostre giornate, o serate che siano. Molti stilisti di fama internazionale hanno già riempito le passerelle con abiti di questo tipo, che in realtà è un trend che ritorna.

La stampa vacanziera per eccellenza

Non sono mai passate di moda e anche per il 2022 si impongono su tanti look diversi. Parliamo delle righe, che colorano gli indumenti più disparati. S’intonano con gonne, camicie, caftani e minidress. I modelli attuali, però, si discostano dalle mode passate.

Infatti, a dominare la scena su strade e palcoscenici sono le righe larghe, più accese e pimpanti. Sono perfette per un look da spiaggia ad effetto, ma non facciamo l’errore di sfruttarle solo al mare. Con il giusto capo d’abbigliamento daranno una nota vivace in più anche in ufficio o durante le uscite con le amiche.

Gli stili per sfoggiare le maxi righe sono davvero tanti e adatti a ogni momento della giornata. Prendiamo l’esempio di Fendi o Chloé, che le utilizzano su abiti foulard e caftani eleganti per valorizzare la figura. Opposto è invece il tentativo di Missoni, che ci tenta con un minidress sfrangiato.

Le righe larghe sono eccelse anche sulle camicie. Consigliamo in particolare di prendere come riferimento i modelli anni ’80, una moda attuale di grande efficacia stilistica.

Per abbinarle non c’è niente di meglio che dei comodi sandali senza tacco e una minibag in tinta. Se a righe abbiamo scelto la gonna, completiamo il look con un leggerissimo top di una delle sfumature della stampa. Chi ama la camicia rigata, invece, la adorerà ancora di più con dei pantaloni a zampa d’elefante e un paio di mules.

