Arriva il momento di pensare alle nuove letture estive. Durante i mesi caldi, infatti, sembra si legga di più. Sarà forse merito delle ferie e del tempo a disposizione. Un dato certo è che, per affrontare al meglio l’estate, è necessario un buon libro, anche due o tre se siamo rapidi lettori.

Quello che allora bisogna fare è scegliere i libri che verranno in vacanza con noi. Nella valigia non mettiamo solo il costume, le ciabattine e l’asciugamano, ma mettiamo anche dei libri. Scegliamo attentamente il testo, perché una volta che è con noi sulla spiaggia non si cambia.

Seguiamo i nostri gusti

Le letture estive devono essere piacevoli. Devono essere qualcosa che non ci faccia alzare gli occhi dalle pagine. Devono quasi rapirci. Quindi seguiamo quelli che sono i nostri gusti e il nostro istinto.

Andiamo in libreria e iniziamo a spulciare tra le varie proposte che si trovano sugli scaffali. Se abbiamo avuto modo di seguire il Salone Internazionale del Libro di Torino, sappiamo che lì sono stati presentati moltissimi libri interessanti.

L’idea è quindi quella di seguire il proprio gusto. E se, ad esempio, siamo degli amanti del mondo moda e di tutto ciò che gravita intorno a questo, possiamo allora scegliere delle letture legate al fashion. Oppure possiamo optare per altre tipologie di libri.

Ci sono 3 libri che ci terranno compagnia sotto l’ombrellone quest’estate da leggere assolutamente

In libreria trovare un libro interessante è però complesso, soprattutto se si entra e si va alla cieca. Questo perché ci sono veramente tanti libri in commercio. E ne abbiamo selezionati tre molto interessanti che potrebbero accompagnare la nostra estate.

Il primo libro è Felix Ever After di Kacen Callender. Un testo che racconta la storia di Felix che vorrebbe tanto sapere cosa si prova ad amare. Orgoglioso della propria identità, egli ha comunque paura di lanciarsi. Ma tra tormenti da parte di studenti e vendette, Felix percorre un viaggio che lo porterà a conoscere se stesso.

Tra narrativa e crime

Di Cristiana Serangeli è invece Ti devo un tramonto. Una storia che inizia con un addio da parte di una madre nei confronti del figlio. Un addio che segnerà Vittorio nell’anima, in bilico tra la paura di amare e il bisogno di essere amato. Ma solo dopo, incontrando una persona speciale, capirà che quando la vita sottrae, poi colma quel vuoto che per anni ha lasciato.

Ultimo libro da non perdere assolutamente è Il caso Alaska Sanders di Joël Dicker. Questo libro è il sequel di La verità sul caso Harry Quebert, testo che ha scatenato un successo mondiale quando uscito. E se quindi il primo lo abbiamo letto, ci resta solo da leggere il secondo. Se invece non ne abbiamo letto nessuno, allora ci aspettano due libri da leggere. E allora ci sono 3 libri che ci terranno compagnia per tutta l’estate che non possiamo perdere.

Lettura consigliata

Ecco dei romanzi brevi assolutamente da leggere almeno una volta nella nostra vita