Un secondo veloce e facile da preparare è ciò che ci vuole in queste giornate calde e frenetiche. Spesso siamo di corsa, tra casa e lavoro, e riuscire a svolgere tutto in un’unica giornata può non essere semplice. Per questo motivo, questa ricetta sarà un’assoluta svolta nella nostra cucina.

Utilizzeremo il pollo, una tra le carni bianche più magre e veloci da preparare in assoluto. Il pollo, infatti, insieme a un’altra carne poverissima di colesterolo, sarebbe un’ottima scelta alimentare sotto diversi punti di vista.

Oltre ad essere molto più digeribile rispetto ad altri tipi di carne, conterrebbe preziose vitamine e minerali, tra cui potassio e zinco. Inoltre, racchiuderebbe anche ferro, importantissimo per la nostra salute.

Infine, non possiamo non ricordare che la carne di pollo sarebbe anche povera di grassi, altra caratteristica da non sottovalutare. Mettiamoci all’opera, dunque, con questa ricetta agrodolce, ottima per il fisico e per il palato.

La carne di pollo è magra, digeribile e troppo gustosa con curry e paprika in questa ricetta cremosa, veloce e light

Un modo per rendere saporita e succosa anche la carne di pollo è trasformarla in bocconcini da accompagnare a un ottimo contorno. Oggi, infatti, prepareremo i bocconcini di pollo in agrodolce con i peperoni.

Gli ingredienti che ci occorreranno:

2 peperoni piccoli, del colore che preferiamo;

500 g di petto di pollo;

mezzo cucchiaio di farina 00;

paprika q.b.;

curry q.b.;

mezzo cucchiaio di zucchero bianco o di canna;

1 cucchiaio di aceto di mele;

mezza cipolla;

sale, pepe, olio q.b.

Iniziamo a lavare bene i peperoni e tagliamoli a pezzetti piccoli, eliminando i semi. Nel frattempo, sminuzziamo una cipolla e buttiamola in padella con un filo d’olio.

Lasciamo rosolare il tutto, poi buttiamo in padella anche i peperoni, chiudiamo la padella con il coperchio e facciamo cuocere il tutto. Mescoliamo di tanto in tanto.

Poi tagliamo il petto di pollo a bocconcini e mettiamolo in una ciotola. Aggiungiamo ad esso la farina e mescoliamo bene. Poi versiamo anche la paprika, il curry e il pepe nero e amalgamiamo bene il tutto, anche semplicemente con le mani.

Buttiamo tutto in padella, mescoliamo e lasciamo cuocere tutto per circa 10 minuti. Dopodiché, verseremo in padella anche l’aceto e lo zucchero, facendo cuocere a fiamma lenta finché non noteremo un sughetto morbido. Se il tutto dovesse essere troppo asciutto, potremo versare in padella 1 o 2 mestoli d’acqua. Lasciamo evaporare i liquidi e gustiamo questa prelibatezza.

La carne di pollo è magra, digeribile e troppo gustosa, dunque, con questa ricetta assolutamente fenomenale.

