Arriva il momento di scegliere la lettura estiva. Quel libro, ma spesso anche più di uno, da portare con noi al mare sotto l’ombrellone. E quindi nella valigia, oltre a mettere costume, vestiti leggeri, ciabatte e crema solare, mettiamo anche una bella lettura estiva.

I generi tra cui scegliere sono tantissimi e ovviamente anche gli autori. Possiamo scegliere tra romanzi italiani oppure stranieri, ovviamente tradotti. Se, invece, abbiamo voglia di migliorare un’altra lingua, l’idea di leggere un libro in lingua originale non è mai da sottovalutare. Come guardiamo i film in inglese, francese o spagnolo, possiamo farlo anche con i libri.

In particolare, quest’estate possiamo mettere in valigia un libro che è tornato sulla cresta dell’onda. Pubblicato nel 2019 per la prima volta, era passato un pochino in sordina, ma oggi è pronto per esplodere.

L’autrice del libro è Casey McQuiston

L’autrice di questo novel che appartiene al genere New adult fiction è Casey McQuiston, divenuta nota soprattutto per il suo romanzo d’esordio, diventato bestseller del New York Times. E proprio questo sarà il libro dell’estate da leggere. Una lettura molto piacevole, scorrevole e accattivante.

Ecco il libro dell’estate consigliato da molti che possiamo leggere al mare tutto d’un fiato

Il libro in italiano si chiama Rosso, bianco & sangue blu. Racconta la storia di Alex Claremont-Diaz, figlio della prima donna Presidente degli Stati Uniti, e del suo rivale inglese, il Principe d’Inghilterra Henry. Una vita passata a confrontarsi e a odiarsi fino a quando il fratello di Henry non invita Alex al suo matrimonio reale. Luogo dove i due, sbadatamente, innescano una crisi diplomatica e mediatica. E così entrambe le famiglie decidono di porre rimedio allo scandalo costringendoli ad essere amici tra di loro. Una soluzione semplice sul tavolo, ma assai complessa nella realtà. Anche perché qualcuno potrebbe essersi innamorato.

Arriverà anche un film su Amazon Prime Video

Il libro oggi è sulla bocca di tutti perché sono state pubblicate alcune foto delle riprese del film diretto da Matthew Lopez. Pellicola che vede come protagonisti gli attori Taylor Zakhar Perez nel ruolo di Alex, Nicholas Galitzine in quello di Henry e la straordinaria Uma Thurman interpreterà la Presidente degli USA. E allora ecco il libro dell’estate consigliato da molti che possiamo leggere prima che arrivi il film. È sempre molto interessante leggere prima i libri e poi guardare in che modo il regista abbia deciso di interpretare la narrazione. Mentre attendiamo la data di uscita di questa pellicola, su Amazon Prime Video ci sono moltissimi film da guardare.

Lettura consigliata

