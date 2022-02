Truffe e inganni, purtroppo, sono all’ordine del giorno. Sappiamo bene, infatti, che i malfattori ormai si sono ingegnati. E hanno ideato diverse truffe, che potrebbero facilmente farci cadere in trappola. Se pensiamo, poi, che la maggior parte di questi inganni accade tramite cellulare, allora ci rendiamo conto di quanto sia facile per i malfattori contattarci. Per questo motivo, conoscere le diverse truffe che circolano potrà aiutarci a individuarle immediatamente, così da schivarle in un lampo.

Truffe tramite chiamate e messaggi, gli inganni possono facilmente arrivare sul nostro smartphone e dovremmo conoscerli per schivarli

Molte delle truffe, oggigiorno, avvengono proprio attraverso lo smartphone. Infatti, sono diversi i messaggi e le telefonate che tentano di individuare vittime ogni giorno per trarle in inganno. Di alcuni di questi stratagemmi, tra l’altro, avevamo già parlato in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo evidenziato un inganno che si perpetua attraverso una chiamata ben specifica. Oppure, in un altro articolo, avevamo riportato un messaggio ricevuto via WhatsApp, che altro non è se non un inganno bello e buono.

Ecco un altro messaggio pericolosissimo che sta già mietendo vittime e che è una delle truffe che girano nell’ultimo periodo

Ma quando crediamo che ormai le truffe siano finite, ecco un altro messaggio pericolosissimo che sta già facendo il giro. In questo caso, si tratta di un SMS davvero ingegnoso, perché punta a spaventare colui che lo riceve. Nel testo, infatti, ci sarà scritto che il nostro cellulare verrà bloccato a breve per la presenza di contenuti illegali. In questi casi, ovviamente, si tratterebbe di contenuti che riguardano immagini e video non legali e che, a quanto pare, sono stati trovati proprio sul nostro cellulare. Inoltre, il messaggio spiegherà che, per non far bloccare il telefono, dovremo semplicemente contattare un indirizzo email che ci informerà di una multa più che alta da pagare per questo inconveniente. Ovviamente, l’email non viene da nessuna delle forze dell’ordine, ma si tratta di truffatori che cercano di adescare vittime spaventate.

Si tratta di persone che, chiaramente, non hanno mai scaricato nulla di illegale sul proprio cellulare ma che, per paura di avere un virus nello smartphone che lo abbia fatto per loro, credono all’inganno e decidono di pagare. Ricordiamoci, quindi, di non contattare mai nessuna email, se non quelle ufficiali delle forze dell’ordine, e teniamo a mente che non arrivano multe da indirizzi online. In questo modo, potremo facilmente scampare questa truffa.

Approfondimento

Facciamo molta attenzione all’astuta truffa del bancomat che sta già iniziando a mietere vittime spillando diversi soldi