La settimana è ormai iniziata, ma va comunque portata a termine con tutte le nostre forze. Per alcuni segni zodiacali sarà un periodo difficile che durerà anche nelle settimane successive, mentre per altri si prospettano giorni sereni e pieni di energia. La Luna in Toro sta a significare che, qualsiasi segno dello zodiaco, deve necessariamente soffermarsi sulle sicurezze materiali e finanziarie per gestire il turbolento e malizioso benessere emotivo. Saranno settimane di buone notizie per questo segno che brillerà di luce propria. Mentre sarà un periodo più complicato per altri 3 segni che dovranno faticare tra difficili decisioni e portoni chiusi in faccia. Ma vediamo nel dettaglio di chi si tratta.

Buone nuove

Come abbiamo detto la Luna in Toro garantisce tranquillità di moneta, non eccessive oscillazioni (se non positive) e una calma del tutto meritata. Soprattutto per questo segno zodiacale che, per le prossime settimane, sarà pieno di fiducia, ottimismo e creatività. La creatività sarà forse l’arma vincente per accogliere le buone notizie, sollecitarne di nuove e procedere dritti verso gli obiettivi prefissati. Le giornate migliori saranno sicuramente in mezzo alla settimana, poiché si potrà essere maggiormente produttivi e catalizzatori di energie gratificanti. Le soddisfazioni saranno quelle migliori in assoluto. Ovvero quelle che sembrano arrivare tardi, ma che poi si fermeranno più a lungo.

Settimane di buone notizie e valanga di denaro per il Toro mentre la Luna perseguiterà questi 3 segni zodiacali con scelte difficili e provocatorie

I pianeti come Mercurio, Venere e Marte continuano ad essere sotto il segno del Capricorno. Ma Mercurio ha riiniziato il suo moto diretto che aiuterà le consapevolezze e la concentrazione in attività del tutto intellettuali. A causa di questa concentrazione di pianeti Cancro, Bilancia e Ariete si trovano ancora davanti a settimane in cui tutto sembra girargli contro. Addirittura, per l’Ariete si prevendono molte turbolenze sul fronte amici e relazioni. Solo la calma potrà aiutarlo a non mandare tutto all’aria e, forse, anche qualche revisione nell’atteggiamento potrà essere salutare per migliorare verso successive settimane più splendide di queste.

Per il Cancro è arrivato il momento di liberarsi delle zavorre. Con tutti questi pianeti contro, una nota positiva si può facilmente trovare. Eliminare le energie negative, ma soprattutto le persone soffocanti, potrebbe essere motivo di rinascita e di nuova unicità. Bisogna riflettere bene sulla propria stabilità e serenità. La Luna invece ha graziato per un po’ la Bilancia, ma solo fino a ieri. Adesso è il tempo di navigare a vista. L’umorismo non manca mai, soprattutto se si tratta di contrastare qualche familiare dispettoso e particolarmente provocatore che, nelle prossime settimane, minerà la loro pazienza e la perseveranza. Saranno settimane propizie per il Toro. Mentre per gli altri segni bisogna aspettare ancora un po’ che la tempesta passi, ma niente paura perché presto tornerà il sereno.