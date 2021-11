I proprietari di animali lo sanno bene, uno dei problemi più grandi è proprio quello dei peli lasciati in giro per casa. L’esempio più ovvio è poi quello del divano: quando il nostro amico a quattro zampe ci si sdraia o appisola sopra, diventa impossibile pulirlo del tutto con mezzi convenzionali.

Certo, potremmo togliere le federe e mettere tutto a lavare in lavatrice ma, così, ci esporremmo al rischio di intasare e rovinare le tubature. Senza contare che poi il problema si andrebbe solo a ripetere, senza una vera soluzione. In questo articolo allora scopriremo come eliminarli. Ecco qualche idea furba contro i fastidiosi peli di cane su tessuti e divani.

Il motivo per cui gli animali ne perdono così tanti

Certo, molti tendono a pensare che il motivo della perdita di tutto questo pelo sia la muta: cioè un singolo periodo all’anno, nel quale l’animale perde il pelo vecchio per far posto a quello nuovo. Purtroppo per le nostre coperte e i nostri divani, però, non è esattamente così. Questo fenomeno naturale non avviene solo in determinati periodi ma, in realtà, si tratta di un processo che continua sempre senza interruzione.

Un ricambio continuo del manto che raggiunge i suoi picchi durante la primavera, quando il manto si alleggerisce per prepararsi al caldo estivo. Oppure, al contrario in autunno quando diventa più folto in preparazione al freddo invernale. Per gli animali tenuti in casa poi questo processo subisce una piccola modifica: a causa del clima controllato la muta che, di solito, dovrebbe durare intorno alle tre settimane rischia di proseguire per molto più tempo.

Se vogliamo però risolvere il problema dei peli in casa, oltre che al sempre utile aspirapolvere, possiamo affidarci ad alcune idee poco costose. Ad esempio, potrebbe essere utile sapere che un getto d’aria fredda aiuta a liberare i vestiti dai peli di animale. Usare, infatti, un asciugacapelli, ma senza impostarlo sull’aria calda, ci aiuterà a liberarci di buona parte di questi fastidiosi peli.

Un’altra idea poi potrebbe essere quella di usare dei guanti in lattice bagnati. Sfruttando le proprietà elettrostatiche di questo semplice oggetto, che tutti utilizzano in cucina, potremmo catturare i peli anche quelli più ostinati. Ci basterà allora bagnarli leggermente e passarli dove necessario per attrarre ed eliminare i peli, meglio di una spazzola o di un aspirapolvere. Per finire sarà anche utile tenere a mente il trucco della spugna nella lavatrice: se è proprio indispensabile mettere nella lavatrice dei vestiti pieni di peli, dovremo almeno aggiungere una spugna da bagno nel cestello. In questo modo potremo far concentrare tutti i peli del bucato nella spugna, senza lasciarne traccia all’interno e quindi creare danni all’elettrodomestico.

