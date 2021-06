È difficile da credere ma esistono davvero molte piante che sono belle ma che forniscono anche un grande aiuto nella cura del verde. Alcune tengono lontane le erbe infestanti e altre scacciano dal giardino insetti e animali indesiderati. A questa seconda categoria appartiene anche la Ruta. Ecco tutte le incredibili ragioni per scegliere questa pianta per il proprio giardino. Tenere lontani ospiti indesiderati è solo uno degli straordinari poteri di questa pianta molto particolare.

Le caratteristiche della ruta e come riconoscerla durante una passeggiata nel verde

Si tratta di un’erba aromatica che ormai cresce spontanea in gran parte dell’Italia. Per riconoscerla basta innanzitutto guardare al fiore giallo accesso e dal profumo molto intenso. La ruta è una pianta erbacea perenne con foglie color verde vivo. La pianta sboccia a partire da questo periodo fino al mese di settembre. All’interno dei frutti a capsula la pianta racchiude i suoi semi piccolissimi. La pianta resiste bene agli inverni rigidi e non ha bisogno d’irrigazioni frequenti. Coltivarla è vantaggioso anche perché la pianta tiene lontani i principali nemici di orto e giardino.

Ecco tutte le incredibili ragioni per scegliere questa pianta per il proprio giardino

In passato pare che piantare la ruta ai 4 angoli del giardino servisse a tenere lontani rettili, insetti ma in particolare i topi. Come spiegato in questo precedente articolo la pianta disturba particolarmente i roditori che, nauseati dall’odore, ben si guardano dal visitare le colture. A costituire la ruta sono tannini, resine, oli essenziali e acidi organici, tutte sostanze molto intense all’olfatto.

Addirittura per alcuni la ruta in passato costituiva “l’erba contro la paura”. Tenerne un rametto nella tasca del pantalone allontanava le paure, ma anche le energie negative. Oggi la ruta è una pianta coltivata maggiormente a scopo ornamentale.

Tuttavia qualcuno l’impiega anche in cucina. Ha un sapore molto particolare e bisogna usarla in piccolissime quantità dopo averla tritata. Dalla ruta poi nasce una particolare grappa ottenuta attraverso l’infusione delle sue foglie. Consigliamo di non abusarne nel consumo perché può causare dolore di stomaco e vomito.

Qualche ultimo segreto di coltivazione