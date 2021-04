Quando si trova qualche traccia di un roditore in cantina, solitamente si ricorre a prodotti chimici e trappole. Certe soluzioni sono tese a uccidere gli animaletti in questione. Il fatto è che spesso questi topi, sono dei piccoli topolini molto graziosi. È vero che possono portare malattie, ma è altrettanto vero che prima di ucciderli, ci sono altre soluzioni per tenerli lontani dalle provviste.

Problemi con i topi? Ecco la soluzione che non fa male a nessuno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La ruta

Questa erba aromatica, che cresce spontanea in tutta Italia, emana un’aroma che per topi è repellente. I piccoli animaletti trovano l’odore di questa pianta davvero disgustante. Basterà lasciare qualche rametto di ruta secca in cantina, per allontanare i topolini, senza ucciderli.

Oltretutto la ruta è una speciale pianta aromatica, utile anche per altri scopi. Quindi potrebbe essere un’ottima idea coltivarla sul balcone.

Utilizzi e proprietà

Oltre a essere un repellente naturale per roditori, la ruta si può utilizzare in molti altri modi.

Ci si può fare un infuso, utile contro le coliche intestinali e ottimo per stimolare la digestione.

L’olio essenziale di ruta è particolarmente indicato per massaggi lenitivi contro crampi, nevralgie e dolori articolari. Possiede quindi un forte potere disinfiammante.

A scopo alimentare si usa principalmente per aromatizzare liquori, celebre è la grappa alla ruta delle regioni alpine. Tuttavia si può consumare anche come erba aromatica, per insaporire insalate, olio, aceto e ricette a base di carne e selvaggina.

Coltivazione

La coltivazione della ruta è molto semplice, perché è una pianta spontanea. Sta meglio se esposta a pieno sole e non vuole molta acqua.

Dunque perché non averla sul balcone, insieme alle altre piante aromatiche più comuni?

Oltretutto è anche molto bella da vedere quando è in fiore. Quindi se si hanno problemi con i topi, ecco la soluzione che non fa male a nessuno: la ruta.