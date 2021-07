Tutti sappiamo che alcune piante sono altamente velenose e tossiche e dovremmo tenerci alla larga. Ma sorprendentemente, anche delle piante che consumiamo tranquillamente tutti i giorni possono avere delle parti non soltanto non commestibili, ma anche tossiche. È il caso ad esempio di un frutto estivo amatissimo da tutti, ma che nasconde un pericolo: il seme di questo frutto è infatti non solo non commestibile, ma anche velenoso. Vediamo di che cosa si tratta.

Attenzione, i semi di questo frutto che mangiamo sempre sono velenosi

Ma di quale frutto stiamo parlando? Delle succosissime a amatissime pesche. Proprio così, sembra incredibile ma i semi delle pesche sono velenosi. I semi delle pesche infatti contengono una sostanza chiamata amigdalina. L’amigdalina è una sostanza che contiene il pericolosissimo cianuro, e che può rilasciarlo nel nostro corpo se consumiamo delle piante che contengono questa sostanza. Quindi attenzione, i semi di questo frutto che mangiamo sempre sono velenosi. Ma le cattive notizie non finiscono qui. Non sono soltanto i semi delle pesche a contenere amigdalina, bensì anche quelli di altre varietà di frutta.

Attenzione ai semi di pesche, albicocche, prugne, ciliegie

Anche i semi di albicocche, prugne, ciliegie e mandorle amare contengono questa sostanza. Ma quanto è pericolosa davvero? Innanzitutto, c’è da dire che la quantità di cianuro contenuta in un singolo seme è molto bassa, e quindi se abbiamo ingerito accidentalmente un seme di mela o di ciliegia, non dobbiamo preoccuparci. Ma il consumo dei semi di queste piante non deve assolutamente diventare un’abitudine. Ad esempio, facciamo attenzione a rimuovere accuratamente ogni traccia di seme se vogliamo usare la frutta per preparare un frullato, un succo o uno smoothie. Ma c’è una buona notizia: l’amigdalina non resiste alla cottura. Se abbiamo quindi preparato una marmellata dimenticando di rimuovere qualche seme, non preoccupiamoci: la sostanza velenosa verrà neutralizzata prima che la marmellata giunga sulle nostre tavole.

Ma a proposito di veleni insospettabili. Non tutti sanno che questa erba aromatica che utilizziamo sempre in cucina può trasformarsi in un veleno.