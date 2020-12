Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tutti prima o poi dobbiamo affrontare un fastidioso inconveniente: la frutta troppo acerba. Forse non vedevamo l’ora di prepararci finalmente un ottimo smoothie di banane o una guacamole di avocado, solo per scoprire che i frutti sono ancora duri e acerbi. Ma niente paura: esistono dei trucchetti per far maturare la frutta più in fretta. Non è necessario aspettare molto a lungo per poter gustare la nostra frutta. Bastano dei piccoli accorgimenti per accelerare il processo e avere una frutta al punto di maturazione perfetto in poco tempo.

Mai più frutta acerba, ecco tre consigli geniali per far maturare la frutta più in fretta.

Metterla in un sacchetto di carta

Il vero responsabile del processo di maturazione della frutta è l’etilene. Si tratta di un gas prodotto durante la fermentazione della frutta, e che accelera il processo di maturazione. L’etilene è da al nostro frutto un tipico sapore dolciastro quando è maturo. Mai più frutta acerba, ecco tre consigli geniali per far maturare la frutta più in fretta.

Il primo consiglio consiste nel mettere la frutta in un sacchetto di carta. In questo modo l’etilene rilasciato dai frutti non si disperderà. Rimarrà invece in un ambiente chiuso ma traspirante e contribuirà ad accelerare il processo di maturazione dei nostri frutti.

Metterla nel riso

Il riso è in grado di assorbire l’etilene e impedire la sua dispersione. ‘Immergere’ un frutto ancora acerbo nel riso è un metodo geniale per accelerarne la maturazione. Attenzione però: meglio non utilizzare questo metodo con frutta dalla buccia troppo delicata. No alle pesche e alle albicocche, sì ad avocado, mango o mele.

Metterla in compagnia delle banane

Sembra un’idea strana, ma in realtà alcuni frutti sono in grado di accelerare il processo di maturazione di altri. Le banane, ad esempio, sono grandi produttrici di etilene. Mettere una mela, un mango o un avocado acerbo vicino a una banana ne accelererà di molto la maturazione, grazie all’etilene prodotto dalla banana che farà effetto anche sui frutti vicini.

Se invece avete il problema opposto, e non volete far annerire le banane troppo in fretta, ecco il trucco per farle maturare più lentamente e non farle annerire.