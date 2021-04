Gli amanti della Nutella sanno bene che durante la giornata è impossibile resistere e non mangiarne almeno un cucchiaino. Un vecchio spot recitava “che mondo sarebbe senza Nutella”. Un mondo che potrebbe essere terribile, per chi è a dieta.

Infatti quando si cerca di perdere peso e di seguire un regime alimentare corretto, tra le varie cose che si eliminano una di queste sono i dolci e, purtroppo, in questa categoria rientra anche la Nutella. Con le sue 593 kcal per 100 grammi, non è certo un alimento light.

Uno strappo alla regola al momento giusto

Ma per dimagrire e avere dei risultati duraturi, è davvero necessario rinunciare a tutti i peccati di gola?

Gli esperti ci vengono in aiuto. Sostenendo che, il momento migliore per concedersi uno strappo alla regola è al mattino durante la colazione. Appena svegli il metabolismo è più attivo e gli zuccheri assunti ci permettono di affrontare con più energia la giornata.

Infatti una buona colazione deve apportare il 15% del fabbisogno calorico giornaliero. Ecco svelato in quale momento della giornata si potrebbe mangiare la Nutella senza ingrassare.

Il parere degli esperti

Secondo uno studio condotto dall’Unità di Diabetologia del Wolfson Medical Center, presso l’Università di Tel Aviv e guidato dalla dottoressa Daniela Jakubowicz, è emerso che la colazione è il pasto che regola meglio i livelli di grelina, l’ormone che aumenta il senso della fame. Quindi fare un abbondante colazione permette di avere meno fame durante i pasti successivi.

Questo studio è stato condotto su 193 persone obese e non diabetiche, sottoposte allo stesso regime alimentare; 1600 calorie per gli uomini e 1400 per le donne.

La differenza era nella colazione. Il pasto del primo gruppo aveva un pasto a basso contenuto di carboidrati pari a 300 calorie. Il secondo gruppo aveva una colazione a base di proteine, carboidrati e un dolce, pari a 600 calorie.

A metà del percorso entrambi i gruppi avevano perso all’incirca 15 kg. La differenza? Il gruppo con una colazione di 300 calorie ha ripreso 10 kg. Quello che ha aggiunto alla colazione il dolce ha continuato a perdere peso.

Quindi per tenere sotto controllo il peso, è importante che i dolci vengano mangiati con moderazione ma qualche strappo alla regola al mattino è concesso. Ecco svelato in quale momento della giornata si potrebbe mangiare la Nutella senza ingrassare.