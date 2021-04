Tutte noi, siamo giornalmente prese dalle pulizie di casa, che richiedono tempo fatica e a volte anche stress.

Negli ultimi anni molte casalinghe hanno deciso di eliminare l’uso dei detergenti chimici, dannosi per la salute e per l’ambiente, e di utilizzare quelli ecologici e prodotti fai-da-te.

Ma non basta, perché bisogna prestare particolare attenzione a non commettere questi importanti e pericolosi errori nelle pulizie di casa.

In questo articolo, detteremo una serie di regole, che se eseguite, ci aiuteranno ad evitare di rovinare le cose e gli ambienti che puliamo, tutelando la nostra salute.

Ecco di seguito l’elenco e perché fare attenzione a non commettere questi importanti e pericolosi errori nelle pulizie di casa.

L’errore più pericoloso

L’errore più importante e pericoloso è quello di mischiare più prodotti chimici insieme.

Mescolare assieme varechina, ammoniaca, anticalcare, crea una reazione chimica altamente intossicante per il nostro organismo, e potrebbe arrecare anche gravi danni ai polmoni, alla gola o alla vista.

Quando si usano i detergenti chimici, aerare l’ambiente e indossare sempre i guanti in gomma, dopo aver infilato quelli di cotone. I guanti in gomma non proteggono totalmente le mani, e contribuiscono a seccarle.

L’uso dell’ammorbidente

Dell’ammorbidente se ne può fare a meno!

Alcuni possono far male alla pelle, e l’uso frequente secondo alcune ricerche rovina i vestiti e i tessuti.

Se proprio non ce la facciamo, compriamone uno biologico oppure usiamo gli oli essenziali, per profumare il nostro bucato.

Molte casalinghe o coloro che svolgono le pulizie, utilizzano l’ammorbidente per lavare il pavimento.

Non bisogna farlo, perché dopo qualche giorno si crea una patina viscida, che potrebbe far facilmente scivolare, e toglierla poi risulterà molto difficile.

L’aceto e il bicarbonato

La soluzione di aceto e bicarbonato è ottima per pulire il forno, ma risulta molto difficile eliminarla del tutto. Infatti, potrebbero restarne tracce nel forno per giorni.

La pulizia del marmo

Cosa non utilizzare:

a) l’aceto lo corrode irrimediabilmente;

b) il succo di limone;

c) prodotti disgorganti e pulenti del water;

d) l’acido muriatico.

Attenzione ai bambini

I detersivi vanno riposti in luoghi lontani e non raggiungibili dai bambini.

Attenzione agli incidenti domestici

Le cose più importanti da non fare:

a) evitare di arrampicarsi sulle finestre per pulire i vetri e le tapparelle;

b) essere molto prudenti con l’uso della scala, e mai metterla in bilico;

c) non versare il detersivo, senza prima diluirlo nell’acqua, per lavare il pavimento. Oltre a macchiarne la superficie, si può scivolare.