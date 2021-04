La cura dell’orto è un procedimento che richiede tempo e pazienza. Per ottenere dei buoni risultati, è importante innaffiare e concimare costantemente verdure e ortaggi. Si potranno avere così in tavola dei prodotti totalmente biologici e di buona qualità. Per risparmiare tempo e fatica, fortunatamente esistono alcuni trucchetti che permettono di prendersi cura delle proprie piante più rapidamente.

Tra i tanti, gli Esperti di Dieta e Alimentazione di ProiezionidiBorsa ce ne mostreranno qui uno davvero utile e molto semplice da mettere in pratica. Drizziamo bene le orecchie, perché è questa la sorprendente ragione per cui mettere un uovo e una banana nel terreno darà nuova vita all’orto.

Un concime totalmente naturale

Per revitalizzare il proprio orticello sono sufficienti un uovo e una banana, interi. Questo è un metodo totalmente naturale e sicuro per ottenere verdure e ortaggi biologici e buoni da mangiare. Un ottimo sostituto ai soliti concimi e fertilizzanti industriali, dannosi per l’ambiente. Inoltre, sono due alimenti che si trovano facilmente in ogni dispensa, o comunque reperibili in qualsiasi supermercato.

I due ingredienti magici

Tutto quello che bisogna fare è scavare il solito buco nel terreno in cui si inseriranno le piantine. Si mettono quindi l’uovo e la banana interi, con guscio e buccia, dentro il buco. Infine si copre con un po’ di terriccio e si inserisce la pianta che si vuole far crescere, coprendo con un altro po’ di terra. Ora non resta che aspettare.

L’uovo e la banana sono un’accoppiata vincente nell’orto, perché sono ricchi di fosforo, potassio, azoto e calcio. Tutti elementi contenuti nei concimi tradizionali ed indispensabili per la crescita delle piante. In pratica, sono un vero e proprio sostituto naturale dei fertilizzanti industriali.

Il risultato finale

Basta attendere qualche giorno e la banana e l’uovo inizieranno a decomporsi, disperdendo le loro sostanze nutritive, che verranno assorbite dal terreno e dalle piante. Le verdure e gli ortaggi cresceranno così forti e sani, e pronti per essere inseriti all’interno di qualche gustosa ricetta casalinga. Dunque è proprio questa la sorprendente ragione per cui mettere un uovo e una banana nel terreno darà nuova vita all’orto.