Aprire la dispensa e trovare il barattolo della nutella mette subito allegria. Molta gente ama questa famosissima crema spalmabile tanto da mangiarla direttamente dal barattolo. Cucchiaiata dopo cucchiaiata, ditata dopo ditata, arriva quel terribile momento della fine. Data la consistenza cremosa della nutella, non si riesce a ripulire completamente il barattolo.

Si cerca in qualunque modo di arrivare al fondo, ma è difficile estrarre quegli ultimi residui. E’ una lotta giocata a colpi di coltelli, spatole e dita. Leggendo questo articolo si scoprirà come ripulire il fondo e le pareti della nutella senza sprechi e fino all’ultima goccia. Qualche piccolo trucchetto facile, veloce e goloso.

Cioccolata calda

È un trucco molto veloce. Si scalda in un pentolino, circa 200 ml di latte o latte di soia. Lo si versa direttamente nel barattolo e si mescola.

Se si chiude il coperchio, si può agitare il barattolo finché tutti i residui di nutella non si saranno sciolti. Sarà pronta una buonissima cioccolata calda o fredda se la si lascia raffreddare. Prima a temperatura ambiente e poi in frigo.

Gelato alla nutella

Si aggiunge, direttamente nel barattolo, il gelato alla vaniglia. Si mescola molto delicatamente finché la nutella non si stacca dalle pareti e si amalgama al gelato. Per finire, guarnire con la panna montata e delle fragole a pezzettini.

Crema spalmabile

Si scalda il barattolo per qualche secondo al microonde o a bagnomaria. I residui di nutella rimasti si scioglieranno. Aggiungere un cucchiaio di mascarpone e amalgamare delicatamente. Al termine si avrà una crema da spalmare.

Leggendo questo articolo si scoprirà come ripulire il fondo e le pareti della nutella senza sprechi. Se in casa non si ha il gelato, il latte o il mascarpone; si può optare per un ultimo trucchetto molto semplice.

Scaldare il barattolo al microonde o a bagnomaria. Grazie a dei pezzettini di pane o pancarrè infilati nella forchetta, raccogliere dal fondo e dalle pareti i residui di nutella.