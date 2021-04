La torta 5 minuti alle fragole è il dolce più indicato in questo periodo in cui detto frutto, di durata davvero breve, si trova ogni giorno a casa nostra.

Si tratta di un dolce soffice, delicato e davvero facile da preparare, quindi alla portata di tutti. Per la sua preparazione, infatti, occorrono solo due ciotole in cui mischiare tutti gli ingredienti liquidi e solidi previsti nella ricetta.

Il procedimento di preparazione è simile a quello dei muffin e il risultato è spettacolare. Anche perchè si può utilizzare la ricetta con tante varianti, quindi per realizzare una marea di dolci diversi.

Ma ecco svelato il segreto per preparare una torta alle fragole soffice e senza burro in soli 5 minuti!

Ingredienti

Questi sono gli ingredienti: 250 grammi di farina 00, 150 grammi di zucchero, 70 grammi fammi di olio di semi di arachide,150 grammi di latte intero, 20 grammi di succo di limone, due uova, un cucchiaino estratto di vaniglia, una bustina di lievito in polvere per dolci, 250 grammi di fragole tagliate a cubetti, la scorza di un limone grattugiata.

Preparazione

In quest’articolo stiamo svelando il segreto per preparare una torta alle fragole soffice e senza burro in soli 5 minuti. Di seguito la procedura da seguire.

In una ciotola setacciamo la farina con il lievito e aggiungiamo lo zucchero. In un’altra ciotola mettiamo le uova, l’olio di semi, il latte, la vaniglia, il succo e la scorza di limone, mescolando il tutto con una frusta per farlo amalgamare.

A questo punto, versiamo gli ingredienti solidi, poco alla volta, nella ciotola con il composto liquido, mescolando il tutto con la frusta.

A seguire, versiamo il composto venutosi a creare, mescolando e unendo il tutto, in una tortiera oliata e infarinata.

Riscaldiamo, infine, il forno a 180°, inforniamo la torta nel ripiano più basso e lasciamola cuocere per 30-35 minuti.

In conclusione, seguendo questa semplicissima procedura, otterremo una torta squisita, adatta a tutti i palati e realizzabile in pochissimo tempo, anche all’ultimo momento, per gli ospiti più inaspettati.