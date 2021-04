Bisogna fare molta attenzione a questa telefonata stanno ricevendo in tanti, perché è una truffa

Noi di ProiezionidiBorsa siamo sempre attenti a ciò che succede nel mondo in modo da informare i nostri Lettori su come difendersi ed evitare truffe.

Infatti bisogna fare molta attenzione perché il mondo è pieno di malintenzionati che possono truffarci e rubare i nostri soldi tramite la tecnologia.

La buona notizia è che noi possiamo difenderci se adottiamo dei metodi, in questo articolo per esempio abbiamo parlato di come difendersi dalla clonazione dei profili social.

Oggi spieghiamo perché bisogna fare molta attenzione a questa telefonata stanno ricevendo tutti perché è una truffa.

Quando la chiamata può costare molto denaro

Negli ultimi giorni molti cittadini hanno ricevuto squilli telefonici dall’aspetto molto particolare. Queste chiamate duravano il tempo di uno squillo e non davano il tempo di rispondere.

La cosa più strana di queste chiamate è che sono fatte da un numero con un prefisso internazionale molto particolare, il +53 che appartiene a Cuba.

Spesso si ricevono più chiamate di questo tipo durante il giorno anche da numeri diversi e potremo spaventarci. Niente paura, noi oggi spiegheremo qual è la migliore cosa da fare per evitare problemi.

Bisogna fare molta attenzione a questa telefonata che stanno ricevendo tutti perché è una truffa

Questo fenomeno degli squilli da numeri esteri non è nuovo. L’intento di chi manda lo squillo è di farsi richiamare e di rubare così i nostri soldi. Se richiameremo è possibile che ci venga addebitato il prezzo della chiamata anche corrispondente a diversi euro.

Inutile dire che se troviamo delle chiamate sospette da numeri stranieri non dobbiamo assolutamente richiamare. La cosa migliore da fare secondo noi sarebbe proprio bloccare il numero in modo da non essere più disturbati e da non rischiare di rispondere per sbaglio.

In questo modo possiamo dormire sonni tranquilli e i nostri soldi saranno al sicuro.