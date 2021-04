La torta di mele è parte della tradizione un classico intramontabile sulle nostre tavole.

Tanto che anche la nostra rubrica di cucina esplode di tantissime e giustissime ricette e varianti di questa delizia. Una variante da provare è questa con l’aggiunta di succo d’arancia che la rende davvero unica.

È una torta semplice, fatta da farina, burro, zucchero e l’aggiunta di pezzetti o fettine di mela che le conferiscono quell’umidità e quel gusto inconfondibile.

Perfetta a colazione, è anche un’ottima merenda da consumare in compagnia dei più piccoli. Come dessert di fine pasto è una vera delizia.

Ne esistono diverse varianti, senza burro, vegana, con l’aggiunta di yogurt o di mascarpone. Insomma c’ è solo l’imbarazzo della scelta. Ma quella che vogliamo proporre oggi è una variante adatta anche a chi segue un regime alimentare dietetico e non solo, ma anche a chi vuole concedersene qualche pezzo in più senza pagarne le conseguenze sulla salute.

L’incredibile ricetta per una torta di mele sofficissima e golosa pronta in 5 minuti, da mangiare anche a dieta senza sensi di colpa

Per una torta da 8 fette occorrono:

100g di farina integrale;

2 uova;

120ml di latte (anche vegetale);

50g di miele;

1 bustina di lievito.

Procedimento

In una terrina mescolare la farina e il latte, aggiungere il miele e il lievito e mescolare. Sbucciare le mele e tagliarle a pezzetti e mescolare il tutto.

Versare il composto in una teglia da 15 cm rivestita da carta da forno. Infornare a forno già caldo a 180 C per 30 minuti.

Consigli pratici

Se le mele le sbucciamo in anticipo, immergere in acqua e limone per evitare che si anneriscano.

La varietà di mele più adatta è la Golden, queste sono infatti più succose e zuccherine. In realtà però è possibile utilizzare qualsiasi tipo di mela con buoni risultati.

È questa l’incredibile ricetta per una torta di mele sofficissima e golosa pronta in 5 minuti, da mangiare anche a dieta senza sensi di colpa.