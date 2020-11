Un dolce leggero e diverso dal solito? Ecco svelato il modo per preparare la torta vegana al succo di frutta. Sono pochi e semplici i passaggi per preparare questa deliziosa torta vegana.

Tra gli ingredienti non sono presenti né burro né uova. Questo significa che è perfetta anche per chi decide di seguire un piano alimentare che elimini i grassi e gli zuccheri il più possibile.

Con questa ricetta riusciremmo a stuzzicare il palato dei nostri cari, regalandogli il gusto di una torta totalmente nuova.

Vediamo insieme il modo per preparare la torta vegana al succo di frutta.

Gli ingredienti

Prepariamo una teglia da circa 20 centimetri.

Dovremmo procurarci 150 grammi di farina integrale, di avena o 00.

50 grammi di zucchero vegetale quale Stevia o eritritolo.

1 bustina di lievito istantaneo per dolci alla vaniglia.

60 grammi di latte vegetale o parzialmente scremato.

Infine 200 millilitri circa di succo di frutta a scelta quale ad esempio pesca, pera, mela o albicocca.

Possiamo anche aggiungere un pizzico di scorza di limone per dare un tocco in più.

Procedimento

Mescolare la farina con la scorza di limone, lievito per dolci e zucchero vegetale.

Riporre il tutto in una ciotola. In un altro recipiente unire il succo di frutta e il latte vegetale. A questo punto possiamo unire gli ingredienti delle due ciotole e cominciare a mescolare energicamente fino a quando non otterremo un composto per lo più omogeneo.

Versiamo ciò che abbiamo ottenuto sulla teglia da 20 centimetri che avevamo precedentemente sistemato e inforniamo per circa 40 minuti in forno statico.

Al termine del tempo impostato potremmo estrarre la teglia dal forno e lascia a raffreddare qualche minuto prima di assaggiarla.

È possibile conservare la torta anche per qualche giorno.

Rimarremo notevolmente stupiti del risultato e ci verrà voglia di fare un nuovo esperimento scegliendo un succo di frutta diverso.

Ecco perciò svelato il modo per preparare la torta vegana al succo di frutta che ci farà affrontare la giornata col sorriso.