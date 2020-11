Le faccende domestiche che ogni giorno devono necessariamente essere portate a termine sono tante. Gestire una casa non è un gioco da ragazzi, e fino a che non si va a vivere da soli non lo si capisce appieno. I problemi riguardanti la pulizia sono diversi, così come sono diversi i metodi da poter utilizzare per combattere la sporcizia.

In alcuni casi è consigliato affidarsi a prodotti di qualità presenti sul mercato, in altri, invece, è utile fidarsi degli antichi ma mai obsoleti rimedi naturali.

Attenzione alle temperature

Le faccende riguardanti la pulizia della casa e degli indumenti seguono un processo ben definito. Per svolgerle correttamente è necessario conoscere bene i passaggi e soprattutto i tempi. Un errore, a volte, potrebbe mandare in fumo tutto. Quando si ha poco tempo, infatti, anche un bucato rovinato potrebbe essere un gran problema. Così come con la lavatrice, anche nell’utilizzo della lavastoviglie bisogna porre particolare attenzione.

Molte cose potrebbero andare storte e ricominciare da capo è qualcosa che tutti cercano di evitare. Molto spesso gli errori si commettono nell’impostare la temperatura.

Una gradazione troppo alta, infatti, come anche troppo bassa, potrebbe danneggiare le posate, i piatti e i bicchieri. In caso questo avvenga, tuttavia, non tutto è perduto, i rimedi naturali ci vengono incontro. Dunque, ecco svelato il metodo per eliminare gli aloni e le macchie dai bicchieri.

L’acqua e l’aceto

Nel caso si formino degli aloni sui bicchieri dopo il lavaggio, sarà necessario ingegnarsi per eliminarli al più presto. Le cause, come detto, possono essere tante, dalla temperatura alta della lavastoviglie a un detersivo poco adatto.

Qualsiasi sia il motivo, poco importa. Il rimedio per eliminare le macchie opache che si formano sui bicchieri prevede di mettere a bollire l’acqua e versare all’interno della pentola un bicchiere d’aceto.

Lasciando a mollo i bicchieri per qualche minuto, la patina opaca sparirà immediatamente. Provare per credere.

Dunque, ecco svelato il metodo per eliminare gli aloni e le macchie dai bicchieri.