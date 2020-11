È noto a tutti, che, seppure il cibo fritto sia tra le modalità di cucina che più stuzzicano il nostro palato, non è consigliato abusarne. Molti piani alimentari, ci permettono di consumare cibi fritti raramente. Alcuni nutrizionisti, addirittura, lo debellano totalmente dalle diete. Andiamo a scoprire il perché.

I rischi

Tutti sanno che, per preparare un piatto fritto, è necessario l’utilizzo di abbondanti quantità di olio ad alte temperature. Ma quali sono i rischi? In primo luogo, parliamo della formazione di due sostanze cancerogene, ovvero acroleina e acrillammide. Queste, si creano in seguito alla degradazione del glicerolo, conseguenza dell’effetto che grandi quantità di olio, ad alte temperature, causano sugli alimenti. La formazione di queste sostanze, è molto dannosa per il nostro organismo. Quanti si sono chiesti, se esiste un metodo per realizzare un piatto fritto, privo di effetti dannosi? Perciò, ecco svelato il metodo per friggere senza olio.

La novità

Ebbene sì, esiste una buona e sana alternativa all’olio, per cucinare cibi fritti. Si tratta di un alimento, che molti conoscono, ma che non immaginano possa essere utilizzato per friggere. Stiamo parlando del glucosio in polvere, conosciuto anche con il nome di destrosio. Utilizzando il glucosio in polvere, riusciremo ad ottenere gli stessi risultati, la crosta dorata, il gusto sfizioso e l’umidità all’interno.

Per ottenere lo stesso risultato, oltre all’utilizzo del glucosio in polvere, esiste un’alternativa: la friggitrice ad aria calda. Si tratta di una macchina che ci consente di friggere alimenti, senza utilizzare né burro né olio, ma solo il calore presente al suo interno. Questa importante novità, apre un mondo di nuove ricette sfiziose e poco caloriche. Scegliendo una di queste alternative all’olio, potremmo finalmente ideare e gustarci tutte le nostre ricette preferite senza troppe preoccupazioni. Da oggi, nelle nostre diete ipocaloriche, potremo finalmente inserire piatti che abbiamo sempre sognato. Ecco svelato il metodo per friggere senza olio.