Se amiamo cucinare ma odiamo i tempi d’attesa lunghi, usare i ceci in scatola fa per noi. Essendo già pre-bolliti, utilizzare in cucina questo ingrediente dimezzerà i tempi di qualunque ricetta. Sono moltissimi i modi in cui possiamo utilizzare i ceci. Sono famosissimi l’hummus, le vellutate e la pasta e ceci. Che siano piatti invernali o estivi, i ceci si sposano sempre bene con tutto. Ecco 2 semplici e gustose ricette per cucinare i ceci in scatola selezionate dagli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Ricette

Per preparare un gustoso contorno di ceci al rosmarino, serviranno:

300 grammi di ceci sgocciolati;

3 spicchi d’aglio;

Olio extravergine d’oliva q.b.;

Rosmarino q.b.;

Sale q.b.

Iniziare lavando i ceci sotto acqua corrente. Scolarli bene. Tagliare finemente il rosmarino. È preferibile usare 1 o 2 rametti di rosmarino. Spelare gli spicchi d’aglio e lasciarli interi. Scaldare l’olio in una padella e aggiungere l’aglio. Far soffriggere a fuoco basso. Aggiungere i ceci e il rosmarino. Aggiungere un pizzico di sale. Far saltare per qualche minuto a fuoco medio. Servire in tavola ancora caldo.

Polpette di ceci per un’ottima alternativa vegetariana

Con la seconda delle nostre semplici e gustose ricette per cucinare i ceci in scatola si prepareranno delle buonissime polpette. Serviranno:

370 grammi di ceci sgocciolati;

30 grammi di scalogno;

30 grammi di senape in grani;

2 rametti di timo o rosmarino;

2 uova;

Olio per friggere q.b.;

Pangrattato q.b.

Sale q.b.;

Pepe q.b.;

Sciacquare i ceci sotto acqua corrente e scolarli bene. Tagliare lo scalogno con una mezzaluna. Staccare dai rametti di timo o rosmarino le foglie. Sbattere leggermente 1 uovo. Mettere i ceci in un mixer e aggiungere l’uovo, le foglie di timo o rosmarino, la senape in grani e lo scalogno. Aggiungere un pizzico di sale e di pepe. Tritare il tutto fino ad avere un trito omogeneo. Formare delle piccole palline con le mani. Per la frittura riscaldare l’olio per friggere e sbattere 1 uovo. Passare le palline dentro l’uovo sbattuto e poi nel pangrattato. Friggere le polpette per circa 3 minuti. Servire a tavola e godersi con la famiglia queste buonissime polpette.