È noto a tutti ormai, che adattarsi ad una adeguata alimentazione e svolgere una costante attività fisica, è diventato uno stile di vita per molti.

Il culto degli addominali scolpiti e dei glutei statuari sta prendendo sempre più il sopravvento. Questo in una società che fino a questi ultimi anni, preferiva decisamente un buon vino e una buona carbonara.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Chi frequenta le palestre, si sarà reso conto, dell’aumento dell’affluenza soprattutto nei mesi che precedono la tanto temuta prova costume. Oggi, però, il desiderio di piacere e di piacersi comincia ad essere predominante tutto l’anno.

Il bilancio calorico

In una giusta dieta bilanciata, che abbia come obiettivo quello di far perdere peso, il primo obiettivo di ogni nutrizionista è quello di creare un deficit calorico. Il deficit calorico è la differenza che si crea tra il fabbisogno calorico giornaliero del singolo e il numero delle calorie assimilate. Queste devono necessariamente non superare né eguagliare il fabbisogno giornaliero.

Le diete sane, prevedono la perdita di 500 grammi a settimana, in alcuni casi e nei primi mesi anche di un chilo intero. Ma come riusciamo a perdere 500 grammi a settimana?

Il segreto sta nel calcolare il nostro fabbisogno giornaliero. Possiamo aiutarci scaricando un’app sul nostro smartphone. In questo modo riusciremo a capire il numero di calorie che ingeriamo e che spendiamo, se ci affianchiamo anche l’attività fisica. È proprio così che riusciremo a determinare il deficit calorico che ci serve. Ecco svelate le calorie da assumere per dimagrire.

Consultare il proprio nutrizionista

Ricordiamoci sempre, che le diete devono essere necessariamente personali. Evitiamo di seguire i piani alimentari dell’amica, della madre o della sorella, ognuno ha esigenze diverse, struttura corporea e ossea.

Smettiamo di credere che le uniche diete che funzionano sono quelle che ci rendono tristi. Le diete, quelle vere, sono quelle che ci consentono di poter spaziare. Quelle che funzionano nel tempo e che ci impediscono di uscire dai binari più di una volta a settimana, ci permettono di mangiare ciò che più ci piace e ci soddisfa davvero. Ovviamente con moderazione. Cominciamo a dare serenità alla nostra psiche. Ci ringrazierà anche il nostro corpo, che è l’unico posto in cui vivremo per sempre. Ecco svelate le calorie da assumere per dimagrire.